Manovra : Conte - Parlamento si è espresso : ... come quelli "del ministro del Tesoro Usa che conosce i fondamentali della nostra economia, che sono molti solidi". 11 ottobre 2018

Conte : con questa Manovra non saremo fanalino di coda dell'Ue : Roma, 11 ott., askanews, - "Con questa manovra non saremo più fanalino di coda dell'Europa. Il nostro Paese non merita la prospettiva della recessione - a cui sarebbe destinata se lasciassimo le cose ...

Manovra : Conte - Parlamento si è espresso : ... come quelli "del ministro del Tesoro Usa che conosce i fondamentali della nostra economia, che sono molti solidi".

Manovra - Conte “non si tocca” : allarme spread/ Ultime notizie Fitch boccia : Salvini “non ascoltiamo burocrati” : Manovra Economica: le Ultime notizie sul Def, allarme spread e Fitch. Conte, "non si tocca": Salvini contro Ue, "non ascoltiamo i burocrati". Pronta una crisi di Governo?(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 09:58:00 GMT)

Conte a Mattarella : ho fiducia nella nostra Manovra : Roma, 10 ott., askanews, - Nel pranzo di oggi al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella - consueto incontro prima dei Consigli europei - il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ...

Conte : avanti Manovra - Spread andrà giù : 22.00 "Chi ha bocciato le stime di crescita dovrà riformularle". Così il premier Conte dopo la riunione con le aziende partecipate dello Stato. Spread fuori controllo? "Non prendiamo assolutamente in considerazione questa possibilità, conosciamo i fondamentali della nostra economia. Quando gli investitori conosceranno la manovra":Spread giù "e tutto tornerà sotto controllo". Per i prossimi 5 anni parliamo di 15mld in più, che potrebbero ...

Conte : avanti con Manovra o è recessione : ANSA, - ROMA,10 OTT - "Dobbiamo procedere su questa linea, abbiamo convenuto" con le aziende presenti alla cabina di regia "che una diversa manovra avrebbe portato, in una prospettiva di crescita ...

Conte : imprese concordi - se Manovra diversa portava recessione : Roma, 10 ott., askanews, - "Siamo soddisfatti e orgogliosi. Abbiamo convenuto con le imprese che una diversa manovra avrebbe portato, in una prospettiva di crescita debole, a una fase di recessione: ...

Manovra - Conte : da aziende disponibilità a maggiori investimenti : Roma, 10 ott., askanews, - Le aziende partecipate dello Stato hanno dato disponibilità ad aumentare i loro investimenti per accelerare la crescita. Da Palazzo Chigi sottolineano il risultato ottenuto ...

Fi da Conte contro 'azzardo' Manovra. Ma scoppia caso Toti : Roma, 10 ott., askanews, - Forza Italia tenta un'offensiva su manovra e Europa per riconquistare terreno nel centrodestra. Perché alle Regionali, e in tante amministrazioni locali, si può anche ...

Manovra - Conte e Ministri al Quirinale in vista del Consiglio Ue : ... altra tematica strettamente collegata alla prossima Legge di Bilancio in quanto il Governo ha a più riprese promesso un forte rilancio dell'economia attraverso, appunto, gli investimenti.

Mattarella convoca Conte - Salvini - Di Maio e Tria per la Manovra/ Vertice al Colle verso prossimo Consiglio Ue : Mattarella convoca al Colle il premier Conte e i Ministri Di Maio, Salvini, Tria, Savona, Moavero, Bonafede e Trenta. Vertice sulla Manovra, il Def e il prossimo Consiglio Europeo(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 17:50:00 GMT)

Conte : numeri Manovra non sono assolutamente in discussione : Roma, 9 ott., askanews, - 'I numeri dela manovra di bilancio non sono assolutamente in discussione, anzi la manovra stessa si rafforza con un piano di investimenti per il Paese di cui discuteremo ...