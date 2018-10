Manovra | Berlusconi contro il governo | Mette in pericolo i risparmi degli

Berlusconi : 'Manovra nemica di lavoro e imprese. Salvini molli i 5 stelle' : Lo assumerei in una mia impresa' e 'ha un'idea molto chiara della pace del mondo. Tra tutti i leader mondiali è quello che ha una visione più lucida della situazione mondiale'.

Berlusconi : 'Manovra nemica di lavoro e imprese. Salvini molli i 5 stelle' : Lo assumerei in una mia impresa' e 'ha un'idea molto chiara della pace del mondo. Tra tutti i leader mondiali è quello che ha una visione più lucida della situazione mondiale'. Ultimo aggiornamento: ...

Berlusconi smonta la Manovra : "Il reddito minimo è una bufala" : 'Il reddito di cittadinanza è una barzelletta, una bufala, una presa in giro per gli italiani' . A Milano, alla convention di Forza Italia, Silvio Berlusconi smonta, pezzo per pezzo, la manovra ...

Berlusconi : Manovra nemica dell'Italia : 19.11 "E' assolutamente indispensabile rilanciare il centrodestra.Credo che potremmo farlo presto perché non passerà molto tempo che tutti gli imprenditori del nord si accorgeranno che la legge di bilancio è nemica del lavoro e dell'Italia". Lo ha detto Berlusconi durante la convention di Forza Italia a Milano. "Il reddito di cittadinanza è una bufala, una presa in giro degli italiani. Al massimo saranno un milione di persone a usufruìrne. Ma ...

Manovra - lettera Tria a Ue : "Auspico dialogo aperto"/ Ultime notizie deficit/Pil : Berlusconi - "è rischiosa" : Salvini e Di Maio uniti: rumors, "bocciatura Ue alla Manovra italiana? Si va ad elezioni anticipate". La Commissione Europea smentisce di aver già pronto la lettera di bocciatura(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 21:52:00 GMT)

Manovra - Berlusconi : “Rischiosa ma popolare. Può piacere alla gente” : Una Manovra rischiosa ma popolare e che può piacere alla gente. In questo modo Silvio Berlusconi si sarebbe espresso con i suoi fedelissimi, commentando la nota di aggiornamento del Def studiata dal governo M5s- Lega. L’ex premier ha riunito i colonnelli a pranzo a Palazzo Grazioli per fare il punto sulla legge di bilancio. “Abbiamo tenuto una riunione sulla Manovra, che non si conosce ancora esattamente quale sia. Speriamo venga ...

Berlusconi pressa il governo : Manovra anti Italia - cambiate : I paragoni del centrodestra con i Paesi in grave crisi si sprecano, sulla manovra economica del governo gialloverde. Si parla di Argentina, di scenario greco, di Di Maio al balcone come il presidente del Venezuela Maduro.Quella che è stata ribattezzata la "manovra contro il popolo", per Forza Italia è davvero preoccupante e il leader Silvio Berlusconi rivolge un appello "a questa maggioranza e a questo governo affinché cambino le cose che hanno ...

Manovra - l’appello di Berlusconi al governo : “Fermatevi - fate male agli italiani e li impoverite” : Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel giorno del suo 82esimo compleanno lancia un appello al governo sulla Manovra: "Cambino le cose che hanno deciso, perché sono cose che fanno male all'Italia, cose che fanno male a tutti gli italiani. Andiamo tutti verso un impoverimento che non è logico".Continua a leggere

Domenica Pd in piazza contro il governo M5s-Lega. Berlusconi : 'Manovra impoverisce tutti' : I dem divisi verso il congresso ma uniti contro la manovra. Tajani avverte DI Maio: i balconi non hanno mai portato bene -

Berlusconi : Manovra va cambiata - fa male a italiani : Roma, 29 set., askanews, - 'Rivolgerò un appello a questa maggioranza e a questo governo affinché cambino le cose che hanno deciso; perché sono cose che fanno male all'Italia, cose che fanno male a ...

Berlusconi : "La Manovra va cambiata : impoverisce tutti" : Silvio Berlusconi oggi compie 82 anni, ma il suo compleanno non lo distrae dalla manovra economica approntata dal governo giallo-verde guidato da Giuseppe Conte. Il leader di Forza Italia coglie l'occasione per criticare aspramente l'operato dell'esecutivo giallo-verde e dice:"Rivolgerò un appello a questo governo affinché cambi le sue decisioni perché sono cose che fanno male all'Italia e a tutti gli italiani"Poi aggiunge: "Avete visto cosa ...

Manovra - Berlusconi : “Fa male a italiani. Mi appello a maggioranza e governo” : “Sono cose che fanno male all’Italia, cose che fanno male a tutti gli italiani”: così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, nel giorno del suo compleanno, commenta la Manovra Lega-M5S. Intervistato in esclusiva da Alessandro Poggi, per Night Tabloid – in onda lunedì sera su Raidue – in occasione dei suoi 82 anni, il Cavaliere spiega di non condividere la decisione del governo giallo-verde di fissare il rapporto ...

Manovra - Berlusconi : “Fa male agli italiani. Rivolgerò appello a maggioranza e governo” : “Sono cose che fanno male all’Italia, cose che fanno male a tutti gli italiani”: così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, nel giorno del suo compleanno, commenta la Manovra Lega-M5S. Intervistato in esclusiva da Alessandro Poggi, per Night Tabloid – in onda lunedì sera su Raidue – in occasione dei suoi 82 anni, il Cavaliere spiega di non condividere la decisione del governo giallo-verde di fissare il rapporto ...

Def - Di Maio : 'Tria resti - ma al Mef ho trovato trabocchetti' - Berlusconi : 'La Manovra impoverisce tutti' : Il ministro ha dunque definito "sciocchezze" le affermazioni di alcuni commentatori sulla volontà del governo di uscire dall'Ue. "Il nostro obiettivo è portare avanti questa Manovra del popolo nell'...