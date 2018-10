Manovra | Bce | Italia non potrà essere aiutata fuori da un piano di salvataggio Ue

Savona : «Se ci sfugge lo spread la Manovra deve cambiare. La Bce acquisti i titoli italiani» : «Se ci sfugge lo spread la manovra deve cambiare». Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Paolo Savona a Porta a Porta. «La Bce deve convincersi che il debito pubblico...

Quell'asse Colle-Bankitalia-Bce che vuole riscrivere la Manovra di bilancio : Il Def , così com'è, non piace a Sergio Mattarella . Il presidente della Repubblica torna a storcere il naso di fronte alla manovra di bilancio e non è un caso se in questi giorni convulsi ci sono ...