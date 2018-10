“Mamma | stiamo morendo?” Come la piccola Irene ha salvato lei e la madre

caffeinamagazine

(Di giovedì 11 ottobre 2018)morendo?”. “Sì,, ma siamo insieme”, la storia die la sua mamma sta facendo il giro d’Italia. Poi per fortuna non è andata così e Giorgia, la mamma di, è viva e ora, dall’ufficio dell’azienda di famiglia che progetta attrezzature per ristoranti, bar e pasticceria a dieci minuti d’auto da casa, Vangadizza, frazione di Legnago nel Veronese, racconta cosa è successo. “Era la verità, non sono riuscita a pensare ad altro, so che avrei dovuto…”, ammette ora che è sana e salva. Merito di sua figlia, una bimba piena di vita che non aveva voglia di morire. E che, per salvarsi da quell’inferno, ha cercato una soluzione. Si è guardata intorno, ha visto il pulsante dell’alzacristalli elettrico ed è scattata. “Non ho avuto paura, cioè ero solo spaventata” ha raccontato al Corriere della Sera. Lagioca a calcio, nella ...