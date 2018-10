Mamma malata di cancro torna al lavoro dopo la radioterapia ma muore in un incidente

Mamma ammalata di cancro muore in un incidente : era il primo giorno di lavoro dopo la fine della radioterapia : Ha combattuto con coraggio il cancro fino all'ultimo giorno. Aveva due bimbi di sei e otto anni e di lavoro faceva l'insegnate. A giugno aveva scoperto di avere un linfoma non Hodgkin,...

'Il tumore non è un dono' : una Mamma malata risponde a Nadia Toffa - FOTO - : Non tutti i tumori sono uguali, infatti, e non tutti si possono curare, nonostante l'avanzamento della scienza medica e tutto l'impegno che può metterci un malato. Per questo motivo è bene pensarci ...

Mamma malata terminale scrive lettere che la figlia leggerà nei momenti più importanti della sua vita : Sophie George, una donna di 27 anni, ha davanti a sé solo pochi mesi di vita a causa di una malattia in stato terminale. Per questo ha deciso di scrivere lettere che la figlia, di appena un anno, leggerà nei momenti chiave della sua vita.Continua a leggere

U&D - il toccante racconto di Vallicella sulla Mamma malata : 'Sei qualcosa di incredibile' : Era giugno dello scorso anno quando Manuel Vallicella, a cuore aperto, confessava nello studio Mediaset di Uomini e donne che la mamma era stata ricoverata presso una struttura specifica. Dopo aver sconfitto una grave malattia, la mamma di Manuel è ora affetta dal morbo di Parkinson. Malgrado questa patologia che ha colpito inaspettatamente la donna in questione, Vallicella non si da per sconfitto e combatte, assieme a lei, una battaglia che va ...

Selvaggia Lucarelli - ritrovata Mamma malata scomparsa/ Ultime notizie : esulta anche Protezione Civile di Vasto : Smarrita la madre di Selvaggia Lucarelli: la donna soffre di Alzheimer e si è allontanata dall'ospedale di Vasto, in Abruzzo. La giornalista chiede aiuto su Facebook(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 16:11:00 GMT)