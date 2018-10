Maltempo | trovata morta la donna dispersa in Sardegna

Maltempo - trovata morta donna dispersa : ANSA, - ROMA, 11 OTT - E' stata ritrovata morta dai soccorritori, la donna dispersa in Sardegna in seguito all'ondata di Maltempo che ha colpito la Regione. Lo si apprende da fonti della Protezione ...

Maltempo in Sardegna - Tamara Maccario trovata morta. La mamma di tre figlie aveva 44 anni : Tamara Maccario, la madre di tre figlie scomparsa per il Maltempo in Sardegna, è stata trovata morta: aveva 44 anni. Un dramma legato alle piogge che hanno colpito la zona del cagliaritano:...

