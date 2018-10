Maltempo Sardegna | trovato il corpo della donna dispersa Settanta persone evacuate

Maltempo - trovata morta la donna dispersa in Sardegna : Roma, 11 ott., askanews, - In Sardegna è stata trovata morta la donna di 45 anni, Teresa Macario, dispersa da ieri notte nelle campagne di Assemini, Cagliari,. L'auto nella quale viaggiava con il ...

Strade allagate - danni e vittime. Emergenza Maltempo in Sardegna : È stata trovata morta la donna dispersa ad Assemini, nel Cagliaritano, dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sulla Sardegna. L'auto su cui viaggiava con il marito e i figli è stata travolta da un'ondata di acqua e fango. Il resto della famiglia è stato tratto in salvo ma per Tamara Maccario

Maltempo in Sardegna news : elenco strade chiuse e aggiornamenti : La violenta perturbazione che ha colpito Maiorca provocando inondazioni e almeno 10 vittime investe la Sardegna. Le precipitazioni, stando ai meteorologi, hanno raggiunto in alcune zone i 500 millimetri in poche ore, l’equivalente della media di piogge in un anno intero. strade dissestate dall’acqua, molte direttrici sono chiuse o impraticabili. Notizie preoccupanti arrivano dal viadotto sul Cixerri nella zona di Siliqua dove uno dei ...

Maltempo Sardegna - l’impressionante viaggio di bus e camion sulla statale allagata. Il video ripreso da un passeggero : La situazione drammatica della statale 195 nei pressi di Capoterra ripresa da un passeggero di un bus. Il comune sardo è uno dei più colpiti dal Maltempo che ha imperversato il cagliaritano L'articolo Maltempo Sardegna, l’impressionante viaggio di bus e camion sulla statale allagata. Il video ripreso da un passeggero proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maltempo Sardegna - le immagini del ponte crollato lungo la statale 195 riprese dall’alto : Nel Cagliaritano per l’ondata di Maltempo è crollato completamente il ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 che collega Cagliari al comune di Capoterra. Un tratto di strada, qualche chilometro prima, aveva già ceduto provocando una voragine. Le immagini della Guardia di finanza mostrano la zona dall’alto L'articolo Maltempo Sardegna, le immagini del ponte crollato lungo la statale 195 riprese dall’alto proviene da Il ...

Maltempo in Sardegna - Tamara Maccario trovata morta. La mamma di tre figlie aveva 44 anni : Tamara Maccario, la madre di tre figlie scomparsa per il Maltempo in Sardegna, è stata trovata morta: aveva 44 anni. Un dramma legato alle piogge che hanno colpito la zona del cagliaritano:...

Maltempo Sardegna - il ponte crollato fa paura : Il Maltempo sta mettendo in ginocchio la Sardegna. Le devastanti precipitazioni che hanno colpito il Cagliaritano hanno reso impraticabili le strade. Alcuni torrenti sono esondati, come quello che ...

Maltempo : Sardegna - situazione di pre-allerta per diga Cixerri : Il Maltempo che da ieri sta flagellando la Sardegna sud orientale ha interessato anche l'innalzamento dei bacini artificiali. Tra questi la diga di Genna is Abis, conosciuta anche come diga di Cixerri. Uno sbarramento nell'omonima località, nei territorio di Uta e Villaspeciosa, nel Cagliaritano. Realizzato per usi idropotabili, agricoli e industriali, l'invaso riceve l'apporto del fiume Cixerri. In queste ultime ore ...

Maltempo in Sardegna - Tamara Maccario trovata morta. Aveva 44 anni : Dramma legato al Maltempo in Sardegna, dove una donna che risultava dispersa nel cagliaritano, precisamente nelle campagne di Assemini, è stata trovata morta. La zona, a 10...