Maltempo Piemonte | allagamenti e incendi | chiuso ponte a Torre Pellice per la piena del

Maltempo Piemonte : due camion fuori strada - disagi nel Cuneese : Il Maltempo che dalla scorsa notte sta colpendo il Piemonte, sta causando disagi anche in provincia di Cuneo: 2 camion sono finiti fuori strada, a Busca e a Polonghera. Feriti lievemente conducenti. La zona più colpita dalle precipitazioni è quella dell’Infernotto, dove nelle ultime 12 ore l’acqua caduta ha gia’ raggiunto i 170 mm. La neve sta cadendo oltre i 3mila metri. disagi per la pioggia anche alla stazione ferroviaria di ...

Maltempo Piemonte : camion finisce contro le barriere - chiusa l’autostrada A5 Torino-Aosta : A causa di incidente stradale sul ponte di Quincinetto, l’Autostrada A5 Torino-Aosta è bloccata, in direzione del capoluogo valdostano dopo lo svincolo di Ivrea, tra Tavagnasco e Quincinetto: probabilmente a causa delle forti precipitazioni, un camion è andato a sbattere contro le barriere di cemento a lato del viadotto, abbattendole. La motrice del mezzo pesante si è ribaltata sulla carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco e il personale ...

Maltempo Piemonte : si alza il livello dell’acqua - chiuso il ponte a Torre Pellice : Forti piogge dalla scorsa notte interessano tutto il Piemonte: in provincia di Torino, a Torre Pellice, si è alzato il livello dell’acqua e, in via precauzionale, è stato chiuso il ponte della Bertagna, che collega la cittadina della Val Pellice con la frazione di Inverso. L'articolo Maltempo Piemonte: si alza il livello dell’acqua, chiuso il ponte a Torre Pellice sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - piogge torrenziali anche in Liguria e Piemonte : tornado a Laigueglia nella notte - Nord/Ovest col fiato sospeso [LIVE] : Il Maltempo che sta investendo l’Italia occidentale si è intensificato nella notte: i violenti temporali che hanno provocato la drammatica alluvione che ha ucciso almeno 10 persone a Maiorca, nelle isole Baleari, hanno raggiunto il Golfo del Leone dopo aver attraversato la Costa Azzurra. piogge torrenziali hanno interessato la Francia meridionale, tanto che ad Auribeau-sur-Siagne sono caduti 144mm di pioggia, ma anche tra Liguria e ...

Maltempo Piemonte : “rovesci e temporali anche di forte intensità” - fiumi sotto controllo : “Persistono condizioni instabili, con rovesci e temporali anche di forte intensità più frequenti e diffusi sui settori sud-occidentali“: lo riporta, in un aggiornamenti meteo, Arpa Piemonte. “Nelle ultime 24 ore si sono verificate precipitazioni persistenti, forti e localmente molto forti sulla fascia montane e pedemontana, in particolare nella Val Pellice, Val Sangone, Valle Po, Val Maira, alta Valle Tanaro e Alta Valle ...

Maltempo - allagamenti ed esondazioni in Sardegna. Allerta in Piemonte e Liguria : Paesi isolati, un ponte crollato, strade trasformate in torrenti e persone tratte in salvo dai vigili del fuoco e dai carabinieri. Una forte perturbazione atlantica ha colpito la Sardegna meridionale e sta per impattare al Nord Ovest. L’isola rivive in queste ore l’incubo alluvione, per di più nelle stesse zone che hanno già pagato un prezzo al...

Maltempo - Sardegna in ginocchio : ponti crollati e allagamenti. Allerta rossa in Liguria e Piemonte : In Sardegna, nel Cagliaritano, è Allerta rossa per il Maltempo: quattro persone sono state soccorse dai vigili del fuoco a causa delle abitazioni circondate dall'acqua dopo...

E' allerta Maltempo sul Piemonte: E' allerta gialla per temporali e piogge, anche forti, sul Piemonte. L'intenso flusso umido dovuto all'arrivo sull'Europa di una perturbazione atlantica sta portando ...

LIGURIA - ALLERTA ARANCIONE: forti temporali in arrivo - Maltempo anche in Piemonte e Sardegna: LIGURIA e Piemonte: ALLERTA meteo per le prossime ore. in Sardegna temporali e nubifragi hanno creato non poche difficoltà nelle scorse ore

Maltempo - allagamenti e temporali nel sud della Sardegna. Allerta in Liguria e Piemonte : CAGLIARI. Piogge, temporali e allagamenti con lo spettro dell'alluvione. E' il quadro della Sardegna meridionale nelle ultime ore. I Vigili del Fuoco sono stati tempestati dalle richiste di intervento ...

Allerta meteo Piemonte : perturbazione in arrivo dalla Francia - Maltempo nel Cuneese : Caldo tardo estivo con punte vicine ai 30 gradi, oggi in Piemonte, ma le previsioni meteo indicano un imminente cambiamento, con l’arrivo di una intensa perturbazione sul golfo Ligure, in arrivo dalla Francia, che porterà piogge frequenti e forti sul sud del Piemonte, in particolare nel Cuneese. Le prime avvisaglie del maltempo sono previste dal pomeriggio di domenica, tra lunedì e martedì la fase acuta, con rapido calo dello zero termico ...

Maltempo Piemonte : limitazioni per lavori sulla SS21 e SS26 : Dalle 6 alle 18 di domani, la strada statale 21 ‘della Maddalena’ sarà chiusa al transito nel tratto compreso tra il km 17 e il km 17,400, nel territorio comunale di Demonte, in provincia di Cuneo. Lo comunica Anas in una nota. La limitazione è necessaria per consentire gli interventi di rifacimento della pavimentazione all’interno del centro abitato. I veicoli leggeri saranno deviati in loco sulla viabilità locale, mentre per ...

Maltempo Piemonte : nubifragi nel Vercellese e nel Biellese - allagamenti e frane : Ondata di Maltempo nella notte in Piemonte, in particolare nella zona di Borgosesia (Vercelli): forti piogge e vento hanno provocato l’allagamento di scantinati e la caduta di calcinacci e alberi. Una pianta è caduta su un’auto parcheggiata: all’interno una donna, che è stata trasportata al Pronto Soccorso. Ha riportato lievi ferite dovute alla rottura dei vetri. Sempre a causa del Maltempo una frana si è verificata in Valle di ...