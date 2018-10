Maltempo nel cagliaritano | ritrovato il corpo senza vita della donna dispersa

Forte Maltempo in Liguria con nubifragi nel savonese - si registrano i primi danni : Forte maltempo sta colpendo in queste ore la Liguria, come previsto anche secondo l'allerta meteo della Protezione Civile (inizialmente gialla per tutta la regione, poi divenuta rossa per il ponente...

Maltempo Piemonte : due camion fuori strada - disagi nel Cuneese : Il Maltempo che dalla scorsa notte sta colpendo il Piemonte, sta causando disagi anche in provincia di Cuneo: 2 camion sono finiti fuori strada, a Busca e a Polonghera. Feriti lievemente conducenti. La zona più colpita dalle precipitazioni è quella dell’Infernotto, dove nelle ultime 12 ore l’acqua caduta ha gia’ raggiunto i 170 mm. La neve sta cadendo oltre i 3mila metri. disagi per la pioggia anche alla stazione ferroviaria di ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : trovata morta la donna dispersa nel Cagliaritano : Tragedia nel Cagliaritano a causa del Maltempo che sta investendo in queste ore la Sardegna: è stata ritrovata morta dai soccorritori la donna dispersa ad Assemini. L'articolo Maltempo, alluvione in Sardegna: trovata morta la donna dispersa nel Cagliaritano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Liguria : nell’Imperiese i picchi più alti di precipitazioni [DATI] : Si registrano in queste ore piogge diffuse e persistenti sulla Liguria dove in queste ore è in vigore l’allerta meteo arancione e rossa, solo sul territorio dell’estremo ponente fino alle 15 di oggi pomeriggio. Nell’Imperiese si sono registrati i picchi più alti di precipitazioni della notte, con 115.8 millimetri di pioggia registrata dai pluviometri di Arpal, il centro meteo della regione, a Ranzo, dove dalla mezzanotte si ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : picco di oltre 350 mm di pioggia nella zona di Santa Lucia di Capoterra : In Sardegna, interessata da forti precipitazioni in queste ore, il picco massimo di pioggia è stato registrato nella zona di Santa Lucia di Capoterra (Cagliari): 353 millimetri di pioggia, nell’arco temporale tra le 20 del 9 ottobre e le 20 di ieri. Secondo il bollettino meteorologico della Protezione civile tra le situazioni critiche vi è anche quella di Tertenia (anche 294 mm) e di San Priamo con 256,1 mm. L'articolo Maltempo, alluvione ...

Maltempo - piogge torrenziali anche in Liguria e Piemonte : tornado a Laigueglia nella notte - Nord/Ovest col fiato sospeso [LIVE] : Il Maltempo che sta investendo l’Italia occidentale si è intensificato nella notte: i violenti temporali che hanno provocato la drammatica alluvione che ha ucciso almeno 10 persone a Maiorca, nelle isole Baleari, hanno raggiunto il Golfo del Leone dopo aver attraversato la Costa Azzurra. piogge torrenziali hanno interessato la Francia meridionale, tanto che ad Auribeau-sur-Siagne sono caduti 144mm di pioggia, ma anche tra Liguria e ...

