Maltempo Liguria | è ancora allerta | la perturbazione si sposta a Est | allagamenti a

Maltempo Liguria : al Santuario di Savona 81 mm di pioggia in un’ora : Forte Maltempo in Liguria, in particolare nel Savonese, dove sono caduti circa 81 millimetri di pioggia in una sola ora al Santuario di Savona: è il dato più significativo di questa ondata di Maltempo che ha colpito, principalmente, il ponente ligure con una linea di convergenza che è stata stazionaria per alcune ore nell’entroterra savonese e che ha dato precipitazioni molto intense. La situazione si è normalizzata nel pomeriggio. Alle ...

Maltempo Liguria - masso sulla carreggiata : chiusa l’Aurelia a Ventimiglia : La statale Aurelia in località Grimaldi inferiore, nei pressi del valico di frontiera di Ponte San Luigi a Ventimiglia, è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di un masso che si è staccato da una parete rocciosa che costeggia la strada. L’incidente è la conseguenza del Maltempo che dalla scorsa notte sta interessando in maniera intensa il ponente ligure dove la protezione civile aveva diramato l’allerta rossa. ...

Maltempo Liguria - Toti : possibile prolungamento dell’allerta : “La notte è trascorsa sufficientemente tranquilla. Le previsioni sono state sostanzialmente confermate. Siamo a metà emergenza, il pomeriggio sarà ancora molto lungo e non si esclude di prolungare l’allerta“, ha dichiarato il governatore della Liguria, Giovanni Toti, facendo il punto sull’ondata di Maltempo in atto in Liguria. “Le preoccupazioni maggiori al momento riguardano la Val Bormida ed il Savonese, in ...

Forte Maltempo in Liguria con nubifragi nel savonese - si registrano i primi danni : Forte maltempo sta colpendo in queste ore la Liguria, come previsto anche secondo l'allerta meteo della Protezione Civile (inizialmente gialla per tutta la regione, poi divenuta rossa per il ponente...

Maltempo in Liguria: nell'area del ponte Morandi monitorato con attenzione visto il forte maltempo che si è abbattuto sulla regione in queste ore

Maltempo in Liguria : nell’Imperiese i picchi più alti di precipitazioni [DATI] : Si registrano in queste ore piogge diffuse e persistenti sulla Liguria dove in queste ore è in vigore l’allerta meteo arancione e rossa, solo sul territorio dell’estremo ponente fino alle 15 di oggi pomeriggio. Nell’Imperiese si sono registrati i picchi più alti di precipitazioni della notte, con 115.8 millimetri di pioggia registrata dai pluviometri di Arpal, il centro meteo della regione, a Ranzo, dove dalla mezzanotte si ...

Maltempo Liguria : chiuso tratto dell’Aurelia ad Arenzano : Anas rende noto che, a seguito dell’allerta meteo in vigore in Liguria, è stata disposta la chiusura provvisoria al traffico di un tratto della strada statale 1 Aurelia all’altezza del km 547+8, in località Pizzo di Arenzano (Genova). L'articolo Maltempo Liguria: chiuso tratto dell’Aurelia ad Arenzano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - piogge torrenziali anche in Liguria e Piemonte : tornado a Laigueglia nella notte - Nord/Ovest col fiato sospeso [LIVE] : Il Maltempo che sta investendo l’Italia occidentale si è intensificato nella notte: i violenti temporali che hanno provocato la drammatica alluvione che ha ucciso almeno 10 persone a Maiorca, nelle isole Baleari, hanno raggiunto il Golfo del Leone dopo aver attraversato la Costa Azzurra. piogge torrenziali hanno interessato la Francia meridionale, tanto che ad Auribeau-sur-Siagne sono caduti 144mm di pioggia, ma anche tra Liguria e ...

Maltempo - in Sardegna allagamenti e evacuazioni. Dispersa una donna. Allerta in Liguria : Peggiora la situazione in Sardegna, in particolare nel Sud, dove è piovuto ininterrottamente tutta la notte, e proseguono i temporali cominciati due giorni fa. Una donna di 60 anni è Dispersa dalle 3 del mattino nelle campagne di Assemini, a circa 10 chilometri da Cagliari. Era a bordo di un’auto, assieme al marito e tre figlie, rimasta bloccata n...

Maltempo Liguria - piove ma non criticità : 8.45 piove intensamente su tutta la Liguria dalla notte scorsa, ma non sono state registrate particolari criticità per il Maltempo. La situazione è sotto controllo anche nella zona del crollo del ponte Morandi, in Valpolcevera. A Ponente - dove è stata diramata l'allerta "rossa" (nel resto della regione è invece "arancione") - la situazione è sotto controllo: qualche problema solo per l'allagamento di scantinati nell'Imperiese. A Genova e a ...

Maltempo Liguria : piogge intense e allagamenti - situazione sotto controllo in Valpolcevera : piogge intense si registrano su tutta la Liguria dalla notte, ma al momento non vi sarebbero particolari criticità: la situazione è sotto controllo nella Valpolcevera, nell’area interessata dal crollo del ponte Morandi, ed anche a Ponente, dove è in vigore l’allerta “rossa”. Si rileva solo qualche allagamento di scantinati nell’Imperiese. L'articolo Maltempo Liguria: piogge intense e allagamenti, situazione sotto ...

Maltempo in Sardegna : crolla un ponte a Cagliari. Allerta rossa in Liguria : La perturbazione atlantica, che ha colpito le Baleari, ha inferto un brutto colpo alla Sardegna meridionale: fiumi esondati, strade allagate ed interrotte, case evacuate, collegamenti terrestri e ...

Maltempo - Sardegna in ginocchio : nuova bomba d'acqua - crolla un ponte nel Cagliaritano. Allerta rossa in Liguria : Mezza Sardegna sott'acqua: esondazioni e allagamenti, voragini sulle strade e un ponte crollato, cittadini messi in salvo e intere zone isolate, si parla di 30mila abitanti. È pesantissimo...