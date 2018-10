Maltempo | chiusa per frana statale 125

Maltempo SARDEGNA - MORTA DONNA NEL CAGLIARITANO/ 70 evacuati - chiusa per frana Statale 125 : MALTEMPO SARDEGNA, DONNA dispersa nel CAGLIARITANO. Video ultime notizie, 49 persone evacuate, crolla ponte. Gravi danni nel sud dell'isola: ecco le ultime(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 14:55:00 GMT)

Maltempo Piemonte : camion finisce contro le barriere - chiusa l’autostrada A5 Torino-Aosta : A causa di incidente stradale sul ponte di Quincinetto, l’Autostrada A5 Torino-Aosta è bloccata, in direzione del capoluogo valdostano dopo lo svincolo di Ivrea, tra Tavagnasco e Quincinetto: probabilmente a causa delle forti precipitazioni, un camion è andato a sbattere contro le barriere di cemento a lato del viadotto, abbattendole. La motrice del mezzo pesante si è ribaltata sulla carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco e il personale ...

Maltempo Cagliari : riunito il Centro di Coordinamento Soccorsi - Università chiusa domani 11 ottobre : A seguito della diramazione della Protezione civile della Regione Sardegna di un avviso di allerta per rischio idrogeologico con criticità elevata e del persistere delle condizioni meteo avverse, nel pomeriggio si è riunito in Prefettura di Cagliari il Centro Coordinamento Soccorsi, presieduto dal Prefetto Romilda Tafuri, al quale partecipano il Sindaco metropolitano, i vertici delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, nonché qualificati ...

Le abbondanti piogge cadute nelle ultime ore nel Cagliaritano hanno provocato un crollo strutturale nella strada provinciale 91, tra Uta e Capoterra, nella zona di Maddalena Spiaggia, ora chiusa al traffico.

Anas rende noto che a causa delle forti piogge è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni la SS195 "Sulcitana", tra il km 9 e il km 11 nel territorio comunale di Capoterra, nell'area metropolitana di Cagliari. Il traffico è stato deviato lungo la viabilità comunale di Capoterra.

Maltempo Sicilia - frana a Barrafranca : statale ‘di Prietraperzia’ chiusa : A causa di un movimento franoso del versante dovuto alle precipitazioni intense delle ultime ore, la strada statale 191 ”di Pietraperzia” è temporaneamente chiusa al traffico in corrispondenza del km 33,550, nel territorio comunale di Barrafranca, in provincia di Enna. I tecnici, il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per effettuare i rilievi sul versante e per la gestione della viabilità. Anas, società del ...

Sulla strada statale 288 'Di Aidone' il traffico è provvisoriamente bloccato a Ramacca (Catania), per allagamento del ponte Sbardalasino, al km 7,500. Il tratto chiuso al traffico è tra il km 4,000 e il km 8,500, con deviazioni su strade secondarie segnalate in loco. Lo fa sapere l'Anas in una nota.

Maltempo Friuli Venezia Giulia : allerta chiusa - a breve demolizione del ponte sul Grava : “È stata un’allerta importante e tutto il sistema di Protezione civile, che voglio di nuovo ringraziare, ha risposto puntualmente in particolare questa notte, nel corso della quale si sono attivate 75 squadre comunali e 225 volontari“: lo ha affermato il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia e assessore delegato alla Protezione civile Riccardo Riccardi facendo il punto della situazione al rientro dal sopralluogo a Caneva e ...

Maltempo - grossi calcinacci : chiusa una via del centro a Bologna : Per il forte acquazzone del pomeriggio sono caduti alcuni grossi calcinacci da un palazzo in pieno centro a Bologna. Per sicurezza, i Vigili del fuoco e la Polizia municipale hanno transennato Palazzo Orsi e chiuso, per alcune ore, la centralissima via San Vitale. A quanto si apprende, nessuno e’ rimasto ferito. La circolazione e’ stata interrotta da Piazza Aldrovandi fino alle Due Torri, per permettere l’intervento delle ...

A causa delle forti piogge si è verificata ieri una caduta di massi dalla parete rocciosa, che ha provocato la chiusura di una parte della ciclabile sospesa di Limone del Garda, inaugurata lo scorso 14 luglio: il tratto è stato riaperto oggi. La struttura è stata riaperta al pubblico dopo il controllo di una squadra di geologi.

Maltempo in Calabria - Tropea devastata dal 2° nubifragio negli ultimi tre giorni : chiusa l’isola - città in ginocchio [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Maltempo Calabria : chiusa la SS 18 “Tirrena Inferiore” vicino Bagnara Calabra : Nel corso della riunione dell’’unità di crisi tenutasi nel pomeriggio odierno presso questo Palazzo del Governo si è monitorata la situazione determinatasi nei territori comunali a seguito delle condizioni meteorologiche avverse. All’incontro hanno partecipato i Rappresentanti delle Forze di Polizia, della Protezione civile della Regione Calabria, della Città metropolitana, di Anas viabilità, dei Vigili del Fuoco. Si sono registrati forti ...

Maltempo : la strada sul passo Stalle ancora chiusa dopo la frana : Rimane chiusa per frana la strada provinciale passo Stalle, in Alto Adige. La grande frana si era staccata ieri pomeriggio dal pendio sovrastante la strada provinciale che porta al confine con l’Austria. Una parte della strada e l’accesso all’adiacente tunnel dal lato italiano del passo, ovvero quello che parte da Anterselva, è chiusa al traffico, e la strada provinciale rimarra’ off limits sino almeno ...

Maltempo - si avvalla tetto : chiusa una chiesa nel grossetano : avvallamento improvviso del tetto della chiesa dei Poderi di Montemerano (Grosseto), i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’edificio. Il sopralluogo, dopo una verifica della stabilità eseguita dagli stessi pompieri, ha consigliato per motivi di sicurezza la chiusura della chiesa, fino al ripristino del tetto. Non sarebbe da escludere che il cedimento derivi dal Maltempoche ha imperversato in questi ultimi giorni ...