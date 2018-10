Maltempo | case allagate a Vessalico | frane sulle strade

Maltempo - richiamo Casellati : basta con le lacrime del giorno dopo : Ormai quello dei drammi legati al Maltempo è un vero e proprio stillicidio, dinnanzi al quale le istituzioni, la classe politica, il Paese intero non possono più assistere …

Maltempo - nel Cagliaritano una donna dispersa e 49 evacuati dalle case a Uta. Preallerta per la diga del Cixerri : Una donna di 45 anni è dispersa ad Assemini, nel Cagliaritano, tra le zone più colpite dal forte Maltempo che mercoledì ha investito la Sardegna con esondazioni e allagamenti. Si trovava in macchina insieme al marito e alle tre figlie in località Sa Traia. L’uomo è sceso per verificare come andare avanti e l’auto è stata travolta e trascinata in un corso d’acqua. E’ stata ritrovata in una zona pianeggiante nella zona dei centri ...

Maltempo Calabria - Casellati : 'questa Regione mi è cara. Tragedie del genere non devono ripetersi' : ... ma io credo che, al di là della misura contingente prevista dalla normativa in talune fattispecie come questa forse è il caso di depennare questo termine, 'emergenza', dall'agenda politica e ...

Maltempo Calabria : “La presenza di Casellati è la vicinanza delle istituzioni” : “In un momento tragico per la Calabria in lutto per Stefania e il piccolo Cristian, la vicinanza delle istituzioni è fondamentale. Per questo voglio ringraziare la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per essere stata oggi in Calabria e aver portato l’abbraccio dello Stato a un paese fortemente ferito dall’ultimo alluvione”. Lo afferma il senatore Marco Siclari che “dopo aver espresso – è ...

Maltempo - Casellati : 'Calabria va ascoltata - qui ho le mie radici' : 'Dobbiamo restituire normalita' a questo territorio'. Lo ha detto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel corso della conferenza stampa a Lamezia Terme, Catanzaro, dopo il ...

Maltempo - Casellati : “Chiedo un esame della pericolosità idrogeologica a livello nazionale” : “Se dopo il crollo del ponte di Genova avevo ribadito la necessita’ di una mappatura strategica della rete infrastrutture italiana al fine di poter intervenire sulla messa in sicurezza delle infrastrutture piu’ importanti, con la stessa fermezza, oggi, qui in Calabria, chiedo un esame critico della pericolosita’ idrogeologica a livello nazionale. So che esistono le informazioni e le risorse per farlo, ma so anche che, ...

Maltempo - alluvione in Calabria : la presidente Casellati nelle zone colpite “per dire basta alle tragedie” : La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha raggiunto oggi la Calabria per portare la sua vicinanza alle popolazioni colpite dall’alluvione dei giorni scorsi: sbarcata all’aeroporto di Lamezia Terme (Catanzaro) ha effettuato un sopralluogo nell’area tra San Pietro Lametino e San Pietro a Maida, dove hanno perso la vita la 30enne Stefania Signore e il figlio Cristian, di 7 anni, travolti da un’ondata ...

Maltempo - disastro Calabria : esondazioni e allagamenti - gente in fuga sui tetti delle case : Nelle scorse ore una forte ondata di Maltempo ha investito la Calabria: i Vigili del fuoco, dal pomeriggio di ieri, sono impegnati in numerosi interventi di soccorso. Tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, si registrano gravi danni e disagi nelle zone delle Serre comprese tra San Vito sullo Ionio, Filadelfia, Polia, San Nicola da Crissa, Monterosso Calabro, Cortale, Maida, Chiaravalle Centrale, San Pietro a Maida, ...

Maltempo Campania - case allagate a Giugliano : il sindaco valuta le misure di emergenza : Il sindaco Antonio Poziello ed i tecnici del Comune di Giugliano (Napoli) stanno valutando se trasferire in albergo per la prossima notte i residenti del parco Verde di Varcaturo. Gli appartamenti sono stati gravemente danneggiati dall’ invasione dell’acqua causata dallo straripamento dell’alveo dei Camaldoli. I tecnici della Regione Campania, allertati dal Comune, sono gia’ al lavoro ma le operazioni potrebbero andare ...

Maltempo - ciclone sul Tirreno : bomba d’acqua provoca danni e disagi a Caserta - 49mm in centro : Una bomba d’acqua si e’ abbattuta sulla città di Caserta e su alcuni comuni vicini, in particolare su Recale, e ha provocato danni ingenti; vi sono strade impraticabili e sottopassi allagati oltre ad alberi pericolanti. Il capoluogo e’ rimasto sotto una bufera di pioggia, vento e grandine per quasi mezz’ora, in cui sono caduti ben 49mm di pioggia; alcune persone sono rimaste intrappolate nelle auto in panne ...

Forte Maltempo a Palermo : strade e case allagate : Notte di folto lavoro a Palermo per i vigili del fuoco.Centinaia le chiamate per strade e case allagate dall'abbondante pioggia. Forte maltempo.