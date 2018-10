Maltempo | acqua spazza via strada

Maltempo Sardegna - mamma e figlio nell’auto sommersa dall’acqua : salvi : mamma e figlio intrappolati nell’auto sommersa dall’acqua, a causa del Maltempo, sono stati messi in salvo dalla Polizia. Il fatto è accaduto questa mattina in Sardegna. La donna insieme al figlio, a bordo di una Lancia Y, erano partiti questa mattina da Samugheo (Oristano) in direzione dell’ospedale oncologico di Cagliari, per la terapia urgente necessaria al ragazzo, essendo trapiantato da soli 90 giorni. Nel percorrere la ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : greggi isolati e campi sott’acqua : Interi greggi di pecore sono isolati per l’esondazione dei fiumi e si teme per la loro sopravvivenza in Sardegna dove le intense piogge hanno allagato le campagne danneggiando le coltivazioni. E’ quanto emerge dal primo monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ondata di Maltempo che ha colpito la Sardegna con il blocco della viabilità che impedisce ad agricoltori e pastori di raggiungere le proprie aziende per accudire e alimentare gli ...

Maltempo Piemonte : si alza il livello dell’acqua - chiuso il ponte a Torre Pellice : Forti piogge dalla scorsa notte interessano tutto il Piemonte: in provincia di Torino, a Torre Pellice, si è alzato il livello dell’acqua e, in via precauzionale, è stato chiuso il ponte della Bertagna, che collega la cittadina della Val Pellice con la frazione di Inverso. L'articolo Maltempo Piemonte: si alza il livello dell’acqua, chiuso il ponte a Torre Pellice sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - alluvione in Sardegna : la donna dispersa fuggiva da casa - auto travolta dalla furia dell’acqua : La donna dispersa a causa del Maltempo in Sardegna, ad Assemini, si chiama Tamara Maccario: la 45enne si trovava in auto insieme al marito e alle tre figlie. I 5 componenti della famiglia avevano deciso di allontanarsi da casa perché abitano in una zona di campagna vicino a un fiume. Lungo il tragitto la vettura è stata bloccata dall’acqua e poi travolta. Immediati i soccorsi: la figlia maggiore è stata trovata aggrappata a un albero, ...

Maltempo - Sardegna in ginocchio : nuova bomba d'acqua - crolla un ponte nel Cagliaritano. Allerta rossa in Liguria : Mezza Sardegna sott'acqua: esondazioni e allagamenti, voragini sulle strade e un ponte crollato, cittadini messi in salvo e intere zone isolate, si parla di 30mila abitanti. È pesantissimo...

Maltempo Sicilia : violento acquazzone nel Ragusano - stalla in fiamme : Un violentissimo acquazzone si è abbattuto oggi nel Ragusano. I maggiori disagi si sono verificati lungo la Ragusa-Marina di Ragusa. Tante le auto rimaste in panne e le richieste di intervento ai Vigili del fuoco. Ad Acate un fulmine ha colpito una stalla provocando un incendio. A fuoco sono andate diverse balle di fieno. Sul posto i Vigili del fuoco, tutte le squadre del comando di Ragusa risultano impegnate in interventi legati al ...

Maltempo in Spagna - Maiorca sommersa da acqua e fango : 9 morti e 6 dispersi : L'ondata di Maltempo che si sta abbattendo sulla Spagna ha già causato diversi morti, dispersi e feriti. Tra le vittime ci sono anche due turisti. sommersa dal fango la città di Sant Llorenc des Cardassar, a 60 chilometri da Palma di Maiorca. Sono state chiuse diverse scuole e centinaia di persone sono state evacuate dalle loro case.Continua a leggere

Maltempo Sardegna : corsi d’acqua a rischio esondazione - scuole chiuse anche a Muravera e Castiadas : Alcuni corsi d’acqua nel Cagliaritano, a causa delle intense piogge delle scorse ore, sono a rischio esondazione: i carabinieri stanno presidiando, in via precauzionale, il ponte in località Camisa, a Castiadas (Sarrabus), il rio Gutturu Mannu e il Guttureddu, nel Cagliaritano. Nella zona di Uta (Cagliari) gli allagamenti minacciano alcuni tratti della SP1 (la zona del carcere e quella di Santa Lucia). Situazione critica tra San Vito e ...