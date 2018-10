Malattie rare | ' CloudIA' vince seconda edizione Rare Disease Hackathon

Lombardia : Consiglio Regione - risparmi costi politica a cura Malattie rare (3) : (AdnKronos) - L’ordine del giorno era stato proposto dal capogruppo della Lega Roberto Anelli, che l’ha illustrato in aula, e sottoscritto da tutti i capigruppo. “Per legge -ha spiegato Anelli- i fondi non utilizzati dai gruppi devono essere restituiti al Consiglio e quindi alla Giunta regionale che

Lombardia : Consiglio Regione - risparmi costi politica a cura Malattie rare (2) : (AdnKronos) - Brianza ha aggiunto che "negli scorsi anni i gruppi consiliari lombardi sono riusciti ad ottenere dei risparmi sui costi della politica assolutamente significativi e che ora vengono messi a disposizione delle persone meno fortunate, affette da malattie rare. Questa destinazione dei fon

Lombardia : Consiglio Regione - risparmi costi politica a cura Malattie rare : Milano, 9 ott. (AdnKronos) - Destinare 1,6 milioni di euro all’attività di ricerca finalizzata alla cura delle malattie rare. Lo chiede il Consiglio regionale della Lombardia, che ha approvato un ordine del giorno collegato al provvedimento finanziario che prende atto delle somme non utilizzate dai

Ospedale pediatrico Bambino Gesù - Malattie rare scoperta una nuova malattia genetica del neurosviluppo : Si tratta di una patologia ultra-rara, finora orfana di diagnosi, cui sono noti solo 3 casi al mondo, 2 dei quali seguiti dall'Ospedale della Santa Sede. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista ...

Malattie rare : scoperta nuova patologia genetica del neurosviluppo : Una nuova malattia genetica del neurosviluppo è stata scoperta dai clinici e dai ricercatori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata e l’Università di Amburgo. Si tratta di una patologia ultra-rara, finora orfana di diagnosi, cui sono noti solo 3 casi al mondo, 2 dei quali seguiti dall’Ospedale della Santa Sede. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista scientifica American Journal of ...

Affetta da quattro Malattie rare - diventa mamma : “Ecco Tommaso - lui è il mio miracolo” : Caterina Simonsen è diventata mamma. La 30enne aveva catturato l'attenzione dei social dopo aver parlato della sua malattia e dell'importanza della sperimentazione sugli animali. La ragazza è infatti Affetta da quattro malattie genetiche rare ed è costretta a terapie quotidiane. Il figlio ha da poco compiuto sei mesi e la mamma racconta la sua nuova, bellissima avventura.Continua a leggere

Malattie endocrine rare : Federico II riferimento del sud Europa : ... ha proseguito la prof Colao, tra le prime quindici scienziate italiane nel mondo. Per fare esempi concreti: l'acromegalia, la sindrome di Cushing, il deficit di ormone della crescita, l'iperplasia ...

Malattie rare - Sma : farmaco della speranza a quasi 400 pazienti italiani : “Ci aspettiamo che ci siano in Italia circa 850 pazienti colpiti da atrofia muscolare spinale (Sma). E ad oggi quasi 400 sono registrati come utilizzatori del primo trattamento disponibile per la malattia“, nusinersen. A fare il punto è Daniela Lauro, presidente dell’associazione Famiglie Sma, ieri a Milano in occasione della presentazione del Libro bianco ‘Sma. Il racconto di una rivoluzione’, realizzato da Biogen, ...

Malattie rare - Libro bianco sulla svolta della Sma : ora la sfida è lo screening neonatale : “La scienza non fa miracoli. Dal laboratorio al letto di un malato i tempi della cura non sono quelli della storia naturale della malattia”. Ma sull’atrofia muscolare spinale (Sma), malattia genetica rara che colpisce circa 1 neonato ogni 10.000 e rappresenta la prima causa genetica di mortalità infantile, “la ricerca finora molto ha mostrato di ciò che un tempo non potevamo immaginare”. Inizia con le parole del ...

Malattie rare - 12.4 milioni : l’impatto della Sma sulle spalle delle famiglie : Tre lettere che cambiano la vita: Sma, atrofia muscolare spinale. I genitori ricordano il momento in cui il medico le ha pronunciate come un attimo eterno. “Sono svenuta”. “Ero come paralizzato”. Ko, un colpo al cuore. Poi come pugili suonati si arriva alla fase due: quella delle difficoltà, soprattutto pratiche e logistiche, dove andare e cosa fare. Quello che significa avere a che fare con “un giudice che ti ...

Malattie rare : Libro bianco su svolta Sma - ora sfida e' screening neonatale : Milano, 26 set. , AdnKronos Salute, 'La scienza non fa miracoli. Dal laboratorio al letto di un malato i tempi della cura non sono quelli della storia naturale della malattia'. Ma sull'atrofia muscolare spinale , Sma, , malattia genetica ...

Malattie rare : 800 pazienti in Italia legati “ad un filo” per nutrirsi : Circa 800 i pazienti in Italia (di cui circa 150 in età pediatrica) costretti a nutrirsi “attaccati ad un filo” perché l’intestino non fa quello che dovrebbe, ovvero nutrire correttamente l’organismo: queste persone combattono contro l’insufficienza intestinale cronica benigna, una condizione rara, poco conosciuta, che determina malassorbimento di macronutrienti, acqua ed elettroliti in seguito alla resezione della ...

Malattie rare - sostenere la ricerca per aiutare i bambini a realizzare i propri sogni : la storia di Guenda : Ogni minuto nascono in tutto il mondo almeno 10 bambini affetti da una delle seimila Malattie genetiche rare conosciute. Di altre si ignora sia la diagnosi che la cura. Tuttavia, la ricerca medica, come quella portata avanti dalla Fondazione Telethon, può rappresentare una speranza per tutti i piccoli pazienti e i loro genitori di ritrovare il sorriso. Come nel caso di Guenda, 7 anni, affetta da Ada-Scid: "Ecco come ora posso andare ...