Mal di testa e intestino irritabile | cosa mangiare

Il dramma di Pamela Petrarolo : “Mia figlia è nata con una Malformazione alla testa” : Pamela Petrarolo, ex star di Non è la Rai, racconta il suo dramma e la malattia che ha colpito sua figlia Angelica. Era il 1991 quando, ancora giovanissima, approdò nel programma di Gianni Boncompagni, conducendo insieme ad Ambra Angiolini lo show sino al 1995. Cantante, attrice e presentatrice, Pamela conquistò da subito le simpatie del pubblico, mostrando il suo grande talento. In seguito per lei arrivarono alcuni album da solista, ...

Tmb Salario Roma - la protesta dei cittadini : “L’impianto ci fa Male - va chiuso”. E monta la rabbia contro la sindaca e il M5s : “Basta puzza”. Oltre 300 persone, nonostante il maltempo e la zona non proprio ben collegata, hanno risposto all’appello del Municipio III e dei comitati di residenti per partecipare alla manifestazione contro i miasmi e il malfunzionamento del tmb Ama nel quadrante Salario di Roma. In piazza molti dei residenti e delle associazioni che nel 2016 votarono in massa Virginia Raggi e il M5S alle elezioni comunali in seguito alla promessa di una ...

Mal di testa - boom nelle scuole / Aumentano i casi tra i giovani : ne soffrono sei ragazzi su dieci : nelle scuole è boom di mal di testa: Aumentano i casi tra i giovani con sei casi su dieci. A soffrirne sono soprattutto le ragazze come condotto da un'indagine sullo scorso anno.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 16:50:00 GMT)

Salute - rivoluzione nella lotta all’emicrania : presto il Mal di testa potrà essere curato senza medicine - ecco come : Il Dott. Troels Johansen, uno degli autori di uno studio pilota dell’Aarhus University che potrebbe rivoluzionare il modo di combattere l’emicrania, spiega che la patologia si verifica come parte di una reazione a catena durante la quale le vene del cervello si contraggono e il sangue non riesce a rifornire il cervello con ossigeno a sufficienza. Nello studio, pubblicato sulla rivista Cephalalgia, sono stati esaminati 11 pazienti che soffrono di ...

Ricerca : organi-chip per testare i farmaci e ridurre la sperimentazione aniMale : Un fegato artificiale miniaturizzato, costruito con chip microfluidici in silicio per i test farmacologici, ha finalmente dimostrato che i mini organi artificiali possono essere considerati modelli sperimentali attendibili, aprendo la strada a una possibile eliminazione dell’uso di cavie animali. Lo studio è stato pubblicato su Advanced Functional Materials e condotto dal team di Ricerca di Giuseppe Barillaro del dipartimento di Ingegneria ...

Mal di testa - cause e rischi : la cefalea può essere sintomo di altre patologie - ecco quali : La cefalea è una tra le più frequenti patologie del sistema nervoso: una condizione molto comune, spesso causata da stili di vita scorretti che favoriscono l’insorgenza del disturbo in età scolare e durante l’adolescenza. Si calcola, infatti, che circa il 25% degli individui di questa età sia soggetto a episodi di cefalea più o meno sporadici. Le cause sono diverse: familiarità, insonnia, abuso di strumenti tecnologici come smartphone e tablet. ...

Ravenna : testa nel wc - Maltrattamenti e insulti dal patrigno al 15enne : “Sei gay” : Sottoponeva il figlio all’epoca 15enne della sua nuova compagna, a ogni sorta di angherie. Era arrivato ad infilargli in bocca i suoi calzini sporchi e a fotografarlo mentre si trovava in bagno nudo. Ora per quel 45enne di Ravenna è arrivata la condanna.Continua a leggere

Rimini : torna "Malatesta" - lo spettacolo itinerante all'interno del Castel Sismondo : ... MALATESTA replicherà dal 4 al 27 ottobre 2018 in occasione della conclusione delle Celebrazioni Malatestiane 2017-2018, vede la collaborazione con il Festival del Mondo Antico e apre il cartellone ...

Elettra Lamborghini ha colpito ancora : il nuovo singolo “Mala” ti rimarrà in testa al primo ascolto : Mala Mala Mala Mala Mala The post Elettra Lamborghini ha colpito ancora: il nuovo singolo “Mala” ti rimarrà in testa al primo ascolto appeared first on News Mtv Italia.

“Ho Mal di testa”. Poi - all’alba - la brutta scoperta. Il corpo di Luigi trovato così : Un dolore improvviso, sordo, tanto forte da svegliarlo nel cuore delle notte. Sembrava una normale emicrania, solo più forte del solito, poi la tragedia. all’alba la scoperta del cadavere. Per Luigi Nagni anconetano doc, ma da tempo residente a Cerveteri, non c’è stato nulla da fare. Si era trasferito nel Lazio per lavoro, era dirigente di Alitalia, responsabile dei piani di volo all’aeroporto di Fiumicino. Lascia la moglie, tre figli, due ...

