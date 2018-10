Maker Faire Rome | evento di apertura | la diretta video

Maker Faire - a Roma i pionieri che stanno disegnando il futuro : La diretta streaming dell'edizione 2018 della Maker Faire Rome - The European Edition dedicata ai groundbreakers...

Al via Maker Faire 2018 - il futuro a portata di mano : Per Massimiliano Colella, direttore generale di Innova Camera, "Maker Faire con oltre 700 espositori si conferma parco della conoscenza e della scienza", in grado di rendere la tecnologia alla ...

Al via Maker Faire 2018 - il futuro diventa a portata di mano : Nel corso della mattinata si parlerà di viaggi spaziali e robotica per la salute umana, del rapporto tra intelligenza artificiale e arte, di nuove frontiere dell'industria ed economia circolare. La ...

Maker Faire 2018 - reggiseni smart - orologi antitremore : l'era dei nuovi kit diagnostici : Al via a Roma la sesta edizione della Maker Faire. In scena tanta tecnologia per la salute: ecco le proposte più interessanti

Lo spazio sbarca alla Maker Faire con le missioni Apollo : alla Maker Faire sbarcano le missioni Apollo, con una replica funzionante del computer sviluppato per il programma che ha portato l’uomo sulla Luna e un modello in scala 1:10 del razzo Saturn V. alla fiera degli artigiani digitali sara’ possibile osservare anche il primo satellite italiano, uno dei 5 del progetto San Marco voluto da Luigi Broglio, un progetto grazie al quale l’Italia nel 1964 e’ stato il terzo Paese, dopo ...

FS Italiane a Maker Faire 2018 con treni straordinari e agevolazioni : Maker Faire riapre i battenti per la sesta edizione in programma alla Fiera di Roma dal 12 al 14 ottobre e anche quest'anno FS Italiane avrà un ruolo di primo piano nell'evento. Previsto infatti un ...

Jesi : ex-studenti del Galilei espongono un progetto alla Maker Faire di Roma : Dunque creatività applicata, innovazione, fedeltà all'idea di un'economia circolare, ecco gli ingredienti che anche la Maker Faire ha riconosciuto e apprezzato nei tre giovani, come già la XXX ...

Maker Faire Rome dal 12 al 14 ottobre alla Fiera di Roma : Maker Faire è il più conosciuto e straordinario spettacolo al mondo sull’innovazione, un evento per tutta la famiglia ricco di invenzioni e creatività che celebra la cultura del “fai da te” nel settore tecnologico alla base del “movimento Makers”. È il luogo dove Maker e appassionati di ogni età e background si incontrano per presentare i propri progetti e condividere le proprie conoscenze e scoperte. Maker Faire è nata nel 2006 nella zona di ...

Parapendio a motore : alla Maker Faire di Roma il dispositivo per volare in sicurezza : Solcare i cieli su un Parapendio a motore, monitorando costantemente e in tempo reale il suo funzionamento da uno speciale orologio, da smartphone o inforcando un paio di occhiali a realtà aumentata. A renderlo possibile un dispositivo frutto dell’ingegno e delle competenze acquisite da un gruppo di studenti del corso di alta specializzazione in meccatronica e automazione dei sistemi meccanici, organizzato dalla Fondazione Its Recanati, punto di ...

IoT : reti smart Unidata alla Maker Faire Rome : Unidata, azienda specializzata da oltre 30 anni in soluzioni ICT e Gold Partner della Maker Faire Rome 2018, presenta al pubblico i servizi di connettività in tecnologia LoRa™ per l’Internet of Things. Unidata, che ha sempre fatto dell’attenzione per le nuove tecnologie digitali la sua forza, cavalca la quarta rivoluzione industriale dell’IoT puntanto sulla tecnologia wireless LoRa™ e le reti LoRaWAN™, innovative tecnologie ...

Maker Faire Rome : la sesta edizione punta sull'economia circolare. : ... passando per il cibo del futuro alla sensoristica ; mobilità smart , riciclo e riuso, realtà virtuale e aumentata, salute e benessere; scienza e biotecnologie e droni . Ci sarà poi un'area dedicata ...

Cosa vedrete alla Maker Faire di Roma. Guida ai 1000 progetti da 61 Paesi : ... main partner della manifestazione, che ha lo scopo di supportare e diffondere la realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative a sostegno dell'accesso all'energia, di un'economia circolare e ...

Cosa vedrete alla Maker Faire di Roma. Guida ai 1000 progetti da 61 Paesi : Oltre mille invenzioni provenienti da 61 Paesi diversi, 7 padiglioni in 100 mila metri quadri di estensione, 25 università e centri di ricerca coinvolti, 55 scuole italiane selezionate di cui 5 provenienti dall'Unione europea. Questi sono alcuni dei numeri della sesta edizione di 'Maker Faire Rome - The European Edition', manifestazione promossa dalla Camera di Commercio di Roma e organizzata dalla sua azienda speciale ...