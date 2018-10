Madre CR7 ' sei la luce di tutti noi'

Lentini : "Il Toro? Mia Madre. Ma il calcio non mi manca. E CR7 non l'avrei preso" : Sullo sfondo c'è, guarda caso, il mare di Cetraro, terrazza del Cosentino sul Tirreno, mentre Gianluigi Lentini - per tutti semplicemente Gigi - legge il messaggino inviatogli sabato sera da un amico ...