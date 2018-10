Macomer | Manuel Careddu | anche una ragazza tra i 5 arrestati per il presunto omicidio

Blastingnews

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Senza sosta proseguono le ricerche di, il 18enne diNuoro scomparso lo scorso 11 settembre ad Abbasanta Oristano. Questo sarebbe stato il luogo dell'ultimo avvistamento del giovane, che secondo indiscrezioni sarebbe stato vittima di una trappola. Si indaga pere, mentre si attendono ulteriori sviluppi dalle operazioni di ricerca del corpo, sono stati effettuati degli arresti di persone sospettate. Le attenzioni delle forze dell'ordine si sono condensate nel lago Omodeo, in un'area compresa tra Abbasanta e il comune di Ghilarza. Cinque, tra loro una 17enne; smentito il ritrovamento del cadavere Come detto, nel frattempo sono scattate le manette per 5 persone sospettate di aver avuto un ruolo neldelitto. Secondo il quotidiano La Nuova Sardegna glisarebbero tutti giovanissimi: tre 20enni di Ghilarza e due minorenni. ...