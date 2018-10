M5s e Lega spingono sull' azzeramento del fondo per l' editoria

Il Senato approva il Def - 161 sì a risoluzione M5s-Lega : Roma, 11 ott., askanews, - L'Aula del Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sulla nota di aggiornamento al Def. Il testo sottoscritto da M5s e Lega ha ottenuto 161 voti favorevoli e 109 ...

Anche la Camera approva il Def - 331 sì da M5s e Lega : Roma, 11 ott., askanews, - Dopo l'ok arrivato dal Senato Anche l'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulla nota di aggiornamento al Def. Il testo targato M5s e Lega ha ...

Sondaggi Politici/ Fornero e Flat Tax : elettori premiano la Manovra di Lega e M5s : Sondaggi elettorali Politici: ultime notizie e intenzioni di voto, Lega sfiora il 33%, insegue in risalita Di Maio al 31%. Male Berlusconi ancora sotto il 10%, è sempre stallo Pd(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 19:23:00 GMT)

Via libera al Def : c'è la quota 100 ma non solo : così Lega e M5s aggiustano la manovra : Spending review e tagli alla spesa militare, ma anche misure per le famiglie e aziende: in Parlamento Lega e M5s impegnano...

Lega-M5s al Governo : «avvio» reddito di cittadinanza e taglio cuneo fiscale per i giovani : La richiesta di azzerare il Fondo per l’editoria. Subito Banca degli investimenti con Cdp e Bankitalia...

SONDAGGI POLITICI/ Leader Pd - chi per battere Lega-M5s? Gentiloni al 29% batte Zingaretti : SONDAGGI elettorali POLITICI: ultime notizie e intenzioni di voto, Lega sfiora il 33%, insegue in risalita Di Maio al 31%. Male Berlusconi ancora sotto il 10%, è sempre stallo Pd(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 14:40:00 GMT)

Sondaggi elettorali - gli italiani bocciano la manovra : in calo anche il consenso di Lega e M5s : Gli ultimi Sondaggi politico-elettorali mostrano un leggero calo nei consensi di MoVimento 5 Stelle e Lega, le due forze di governo. Una diminuzione (attestata da più istituti) che sembra dovuta allo scarso gradimento da parte degli italiani della manovra che l'esecutivo si appresta a varare: negativo il giudizio su superamento della legge Fornero, riforma fiscale e reddito di cittadinanza.Continua a leggere

Scuola - Governo Lega-M5s sotto attacco : ‘Fermiamoli subito’ - l’allarme PD : Dura presa di posizione della senatrice Simona Flavia Malpezzi, in merito alla manovra finanziaria che il Governo Conte si appresta a varare. L’esponente del Partito Democratico ha pubblicato un post su Facebook dove si afferma come l’esecutivo voglia mettere le mani nelle tasche degli italiani. L’appello di Simona Flavia Malpezzi è quello di fermare subito il Governo che intende gravare le future generazioni di un debito ...

Servizi - fumata nera tra Lega e M5s Saltano anche le nomine degli 007 : Non solo Rai e Consob. Nel governo fumata nera anche per la nomina dei nuovi vertici dei Servizi, per un'ennesima partita che per ora rimane bloccata. In ballo le poltrone di Pansa e Manenti Segui su affaritaliani.it

Pensioni - Elsa Fornero critica M5s-Lega : Salvini replica 'Andiamo avanti - tranquilli' : Durissimo l’attacco di Elsa Fornero ai microfoni di 'InBlu Radio' nei confronti del Governo gialloverde: 'All'attuale esecutivo manca l’onesta' dell’intelligenza'. Per questo sara' una controriforma insensata anziché una riforma delle Pensioni [VIDEO]: si sarebbe dovuti partire dalla precedente e correggerla, solo così, continuando da ciò che aveva fatto la precedente legislatura, si sarebbero fatti passi in avanti. Così invece l’unico scopo del ...

Manovra : M5s - se Lega non vuole tagli Difesa niente quota 100 : Ci sarà un taglio ad alcuni programmi del ministero della Difesa che consentirà di recuperare 500 milioni di risorse. Ma nel corso della riunione di Luigi Di Maio con i ministri M5s, secondo quanto viene riferito, qualcuno ha chiesto "Se la Lega vuole lasciare la spesa militare?". E c'è chi ha risposto: "vorrà dire che si assumerà la responsabilità di non fare quota 100..."

Le idee di Galli della Loggia fanno il gioco di Lega e M5s : La politica sottomessa dall'economia? È la politica a non riuscire a immaginare un suo ruolo che non richieda più spese; per questo ha bisogno di finanziarsi, e solo offrendo interessi elevati riesce ...

Manovra : Unimpresa chiede a Governo Lega-M5s "misure coraggiose" per Pmi : Una scelta di questo tipo paga meno sul piano elettorale, forse, ma nel medio periodo può innescare un circolo virtuoso del quale beneficerebbe tutta l'economia italiana".

La Buona Scuola di Renzi vacilla : Pittoni (Lega) e Granato (M5s) fanno sul serio : Dopo il disegno di legge presentato dal Presidente della Commissione Cultura al Senato, Mario Pittoni (AS 753), arriva anche quello della senatrice del Movimento Cinque Stelle, Bianca Laura Granato (S. 763). Addio chiamata diretta e ambiti territoriali: Pittoni e Granato scalfiscono la Buona Scuola Entrambi i provvedimenti hanno come obiettivo quello di contrastare i contenuti della Legge 107, meglio conosciuta come Buona Scuola, ed in ...