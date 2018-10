Lunedì 15 ottobre Thieves & Poets Project trio jazz al Vitala Festival

La prova del cuoco – Puntate da Lunedì 8 a venerdì 12 ottobre 2018 – Ricette e rubriche. : Quinta settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotto da Elisa Isoardi con la partecipazione di Andrea Lo Cicero. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 8 a ...

Ascolti TV | Lunedì 8 ottobre 2018. I Bastardi di Pizzofalcone domina (25.06%) - Grande Fratello VIP fermo al 19.07% e in daytime su Italia1 (2.43%) viene quasi doppiato dal Rosario da Lourdes su TV2000 (4.5%) : Ivan Cattaneo ed Elia Fongaro Nella serata di ieri, Lunedì 8 ottobre 2018, su Rai1 l’esordio de I Bastardi di Pizzofalcone 2 ha conquistato 5.587.000 spettatori pari al 25.06% di share (qui il confronto con gli Ascolti della prima stagione). Su Canale 5 – dalle 21.36 all’1.18 – la terza puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.044.000 spettatori pari al 19.07% di share (qui gli Ascolti della seconda ...

Ascolti TV | Lunedì 8 ottobre 2018. I Bastardi di Pizzofalcone domina (25.06%) - GF VIP fermo al 19.07% : Ivan Cattaneo ed Elia Fongaro Nella serata di ieri, Lunedì 8 ottobre 2018, su Rai1 l’esordio de I Bastardi di Pizzofalcone 2 ha conquistato 5.587.000 spettatori pari al 25.06% di share. Su Canale 5 – dalle 21.36 all’1.18 - Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.044.000 spettatori pari al 19.07% di share (Grande Fratello Vip Night della durata di quasi 6 minuti: 1.048.000 – 24.25%). Su Rai2 Niagara – Quando ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di Lunedì 8 ottobre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, 8 ottobre 2018, sulle reti generaliste. Su Rai 1 prende il via la seconda stagione della fiction I bastardi di Pizzofalcone (episodio Cuccioli) con Alessandro Gasmann, Carolina Crescentini e Tosca D’Aquino, mentre su Rai 2 Licia Colò è alla guida del programma di divulgazione Niagara – Quando la natura fa spettacolo. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, ...

Tennis - ATP Masters 1000 Shanghai : i risultati di Lunedì 8 ottobre. Cadono diverse teste di serie : Si va via via completando il quadro del primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai: sul cemento cinese oltre alle vittorie dei due azzurri, Andreas Seppi e Marco Cecchinato, si registra la caduta delle prime teste di serie. Domani si completerà il primo turno ed inizierà il secondo, ma i nostri due rappresentanti torneranno in campo mercoledì. Con le prime otto teste di serie esentate dal primo turno, cade subito il numero 9, ...

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : i risultati di Lunedì 8 ottobre e tutti i podi di giornata. Le medaglie assegnate : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE Olimpiadi Giovanili 2018 (LUNEDI’ 8 ottobre) CLICCA QUI PER IL medaglieRE DELLE Olimpiadi Seconda giornata di gare alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Di seguito tutti i risultati, i podi e le medaglie assegnate oggi lunedì 8 ottobre: Tiro a segno, Carabina 10 metri femminile: 1. Stephanie Grundsoee (Danimarca) 2. Mehuli Ghosh (India) 3. Marija Malic ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : Lunedì 8 ottobre. Ceccon in finale nei 200 misti - Sofia Benetti nell’atto conclusivo della carabina - Burdisso in evidenza nei 100 delfino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, seconda giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-2 in cui l’Italia va all’assalto delle medaglie in alcune specialità. Nel nuoto, dopo l’argento stupendo di Marco De Tullio nei 400 stile libero, ci proverà il talentuoso Thomas Ceccon a farsi trovar pronto mentre nelle scherma Davide Di Veroli, nella spada maschile, vorrà regalare ...

