Luigi Di Maio non è populista Chi lo attacca non ha capito che il popolo merita ogni

I tweet sessisti e omofobi dell'amico di Luigi Di Maio piazzato nel suo staff al ministero : Il vicecapo dell'ufficio legislativo del Mise scelto dal leader dei 5 Stelle, con cui ha condiviso gli anni di università, percepirà 65mila euro l'anno. Ma sui suoi account social compaiono una serie di dichiarazioni vergognose Mignotte, ricchioni e galera per le trans: i tweet dell'amico di Di Maio piazzato al Mise"

Danilo Toninelli - troppe gaffe in tv e sui social : Luigi Di Maio gli affianca un tutor : La gaffe sul 'tunnel del Brennero' , che non esiste ancora, è solo la ciliegina sulla torta di quattro mesi alla guida del ministero delle Infrastrutture disseminati di figure di palta , per non dire ...

Manovra - Luigi Di Maio : “È un atto di coraggio che l’Italia aspetta da anni” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, intervistato alla trasmissione radiofonica Radio Anchio, ha parlato della bocciatura della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza: "Se si torna indietro si tradiscono gli italiani e io i miei concittadini non li abbandono" ha detto, aggiungendo poi che se a Bankitalia non piace la Manovra, "si può candidare". È stato toccato anche il tema del ponte Morandi di Genova: "Devo ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio temono i complotti : 'Lo spread? Colpa dei vecchi speculatori' : Oramai lo spread è sulla bocca di tutti e oggi, 8 ottobre, ha sfiorato i 317 punti base . 'Colpa della manovra finanziaria voluta dal governo gialloverde e bocciata dall'Ue' dicono tutti. Eppure ...

Golpe finanziario - Matteo Salvini e Luigi Di Maio lavorano a piano B : 'Dell'Europa mene frego' , Salvini, , 'lo spread non è una bella cosa ma noi non possiamo controllare i mercati' , Conte, e 'non c'è nessun piano B per cui è inutile che questi signori strillino' , Di ...

Luigi Di Maio - il disastro : perché tra un anno rischiamo una patrimoniale : ... riferendosi soprattutto al rapporto deficit/Pil, che non accettava fisso all'1,6% come avrebbe voluto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Eppure il primo ad 'impiccarsi' al numeretto del ...

Manovra - Luigi Di Maio impazzito : a Bruxelles ci manda Roberto Fico : Il tutto per 'tenere buono' il fronte della politica europea, in attesa che anche mercati e borse si plachino e diano respiro. Per questo, ieri 8 ottobre il vicepremier Luigi Di Maio è volato a ...

Vittorio Feltri : 'Luigi Di Maio mollato persino da Travaglio - torni a vendere bibite al San Paolo' : Il direttore del Fatto Quotidiano , Marco Travaglio , ieri ha dedicato il fondo alle bischerate di Giggino Di Maio e non solo di questi. I programmi del Movimento 5 stelle infatti sono pregni di ...

Luigi Di Maio e gli hotel a 5 Stelle : quello che la propaganda M5S non dice : Lo fanno tutti i leader del mondo. Il caso diventa di interesse pubblico solo se politici diffondono messaggi di propaganda antisistema per aumentare i consensi e poi " spento il Facebook Live e la ...

Vittorio Feltri - risposta letale a Luigi Di Maio : 'Verremo in massa al tuo funerale' : Il grillino Luigi Di Maio , non certo per la prima volta, ha auspicato la morte dei giornali . Una frase a cui Vittorio Feltri ha scelto di replicare su Twitter. 'Di Maio auspica la morte dei giornali.

Luigi Di Maio finisce sulla copertina di Forbes e Beppe Grillo reagisce così : Luigi Di Maio è il protagonista della copertina di Forbes Italia e Beppe Grillo, il fondatore del M5s, reagisce a modo suo quando vede la rivista: “Bello il mio guaglione”. Video Facebook/Beppe Grillo L'articolo Luigi Di Maio finisce sulla copertina di Forbes e Beppe Grillo reagisce così proviene da Il Fatto Quotidiano.

Luigi Di Maio : “Bruxelles boccia la manovra? Tra sei mesi questa UE sarà finita” : Luigi Di Maio torna sulla polemica con le istituzioni europee e si dice sicuro che la linea italiana possa fare proseliti, soprattutto in vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo: "Ci sarà in tutti i Paesi un tale terremoto contro l'austerity che le regole cambieranno il giorno dopo le elezioni".Continua a leggere

Luigi Di Maio avverte : “Questa Europa è finita - noi non arretriamo!” : Anche Luigi Di Maio esce gli artigli contro l’UE e spiega che non ci sarà nessuna retromarcia sulla manovra Nessuna retromarcia sulla manovra. Parola di Luigi Di Maio che rispedisce (metaforicamente) al mittente la lettera Ue. Il commisari Moscovici e Dombrovskis hanno bocciato le scelte di bilancio contenute nel Def, parlando di una “deviazione significativa dal percorso raccomandato dal Consiglio” che per l’Europa è ...

Luigi Di Maio - reddito di cittadinanza : 'Uniche spese vietate quelle per il gioco d'azzardo' : Il culmine della follia lo si era toccato con l'intervento di Laura Castelli , sottosegretario all'Economia , ad Agorà su Rai 3 : 'Se per tre mesi verrà osservato che lei, col reddito di cittadinanza,...