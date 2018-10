huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Lucia Uva all'HuffPost: 'Il muro caduto su Stefano #Cucchi mi dà giustizia anche per mio fratello Giuseppe. Ma so che c… - resistenzaML : RT @HuffPostItalia: Lucia Uva all'HuffPost: 'Il muro caduto su Stefano #Cucchi mi dà giustizia anche per mio fratello Giuseppe. Ma so che c… - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Lucia Uva, sorella di Giuseppe: 'Il muro caduto su Stefano mi dà giustizia anche per Giuseppe. Ma so che chi l'ha uccis… - MPenikas : HuffPost: Lucia Uva, sorella di Giuseppe: 'Il muro caduto su Stefano mi dà giustizia anche per Giuseppe. Ma so che… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) "Sì, ho saputo, ho subito mandato un messaggio ad Ilaria per dirle che i muri stanno cadendo". Si sente il telegiornale in sottofondo quandoUva risponde al telefono. Il colpo di scena nel processo sulla morte diCucchi apre tutti i giornali online e i tg: uno dei carabinieri imputati ha accusato due colleghi della stazione Appia di aver picchiato violentemente il trentunenne romano.Uva conosce bene la storia, perché ne ha vissuto una simile sulla sua pelle e ha condotto una battaglia comune al fianco di Ilaria Cucchi e altri familiari di "vittime dello Stato": suo fratelloè morto a Varese il 14 giugno 2008,lui dopo essere stato fermato e portato in una caserma dei carabinieri. Dopo dieci anni, ancora non ci sono colpevoli: i due carabinieri e sei poliziotti sono stati assolti in primo e secondo grado. La famiglia Uva ha ...