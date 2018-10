LUCAS PAQUETÀ AL MILAN Leonardo “C’è l’accordo con il Flamengo” Visite mediche a Rio

LUCAS PAQUETÀ al Milan/ Visite a Rio per l'erede di Kakà. L'ex presidente del Flamengo : "Cessione inopportuna" : Lucas Paquetà, chi è il talento brasiliano a un passo dal Milan: il paragone con Kakà, Leonardo per lui pronto a spendere 35 milioni più bonus al Flamengo(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 23:53:00 GMT)

Chi è LUCAS Paquetá - il 'Mago' del Flamengo portato al Milan da Leonardo : A 15 anni era alto un metro e 53 centimetri. I compagni lo prendevano in giro, i suoi allenatori non pensavano che sarebbe diventato un calciatore, lui non riusciva a crescere a causa di alcuni ...

Paquetá al Milan - LUCAS porta in Italia la fidanzata Maria Eduarda Fournier : ecco la nuova Wags rossonera [GALLERY] : Maria Eduarda Fournier è la bellissima fidanzata di Lucas Paquetá, il neo acquisto del Milan porta in Italia anche la sua meravigliosa metà Lucas Paquetà arriverà con la sessione di mercato invernale al Milan. Il calciatore brasiliano potrà rappresentare un’importante pedina per la rosa di Gattuso, che potrebbe fare affidamento su di lui nel reparto di centrocampo. Paquetà però non arriverà solo a Milano, con lui i tifosi rossoneri ...

Milan - Leonardo in pressing per LUCAS Paquetà : Trequartista di 21 anni, è considerato il grande talento emergente del calcio brasiliano. E la trattativa sarebbe in corso