L’orgasmo di Meg Ryan in «Harry ti presento Sally» visto dal figlio

vanityfair

: RT @segnanti: USA, 1989. Una giovane e sexy Meg Ryan simula l'orgasmo nel film 'Harry ti presento Sally'. #fotografiesegnanti #Cinema #fil… - fredjarl : RT @segnanti: USA, 1989. Una giovane e sexy Meg Ryan simula l'orgasmo nel film 'Harry ti presento Sally'. #fotografiesegnanti #Cinema #fil… - ilbuonvecchiom : RT @0zen_: Guadagnare tempo nelle discussioni con i colleghi simulando l'orgasmo di Meg Ryan in Harry ti presento Sally - ladanihadetto : RT @0zen_: Guadagnare tempo nelle discussioni con i colleghi simulando l'orgasmo di Meg Ryan in Harry ti presento Sally -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) <> at Madison Square Garden on December 25, 2017 in New York City. Ha aspettato di arrivare a 26 anni per guardare l’epica scena del finto orgasmo diti. E quando l’ha vista, Jack Quaid,di Mege Denis Quaid, ha «pianto per un’ora». Non per imbarazzo ma per orgoglio: «In quel film lei è bellissima e di una bravura straordinaria: mi sono sentito così fiero». Per anni Jack, attore anche lui, s’era rifiutato di vedere il film che ha consacrato Mega regina della commedia romantica: «Hey, quando tua madre è la protagonista di una delle scene di orgasmo più famose di tutti i tempi, non fai i salti mortali per guardare quel film, giusto? L’hosolo perché dovevo girare una rom-com anch’io etiè la commedia romantica per eccellenza», ha spiegato Jack a un panel del Comic Con di New York. «Subito dopo ho chiamato mia madre e ...