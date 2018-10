Loredana Bertè l’ultimo uomo che ho amato è stato Bjorn Borg

Andy Warhol/ Quando Loredana Bertè serviva il caffè al re della Pop Art : Durante L'Intervista con Maurizio Costanzo, Loredan Bertè ricorderà gli anni vissuti in America in cui conobbe Andy Warhol, che la chiamava "Pasta queen".(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 09:50:00 GMT)

“Vivevamo così”. Tra fame e miseria - il drammatico passato Loredana Bertè : Un’intervista a cuore aperto .Loredana Bertè si confessa ai microfoni di Maurizio Costanzo. L’infanzia, il rapporto con i genitori, con la sorella Mia di cui non smette di piangere la scomparsa e una terribile verità: “Non avevamo niente. Non esistevano compleanni, non esisteva Natale. I miei genitori erano degli statali: mio padre preside, il classico padre padrone – racconta – È una ferita troppo profonda che è rimasta dentro di me per ...

Loredana Bertè : "Con Mimì pativamo la fame. Non esistevano compleanni o Natale. Manca disperatamente - ho rimorsi" : "Non avevamo niente. Non esistevano compleanni, non esisteva Natale. I miei genitori erano degli statali: mio padre preside, il classico padre padrone. È una ferita troppo profonda che è rimasta dentro di me per sempre, ho visto delle scene che nessuno dovrebbe vedere". Nel salotto di Maurizio Costanzo, Loredana Bertè ripercorre la sua infanzia, il difficile rapporto con i genitori, lo strettissimo legame con la sorella Mia ...

L’intervista - Loredana Berte : ‘Quando io e Mimì pativamo la fame’ : Ospite della puntata de L’intervista di Maurizio Costanzo in onda giovedì 11 ottobre in seconda serata su Canale 5 l’artista più eclettica, innovativa e controversa della musica italiana, la donna che nel nostro Paese ha osato di più dettando mode e tendenze: Loredana Bertè. La regina del rock italiano si racconta in un incontro intimo e intenso scandito dalle immagini più rappresentative della sua vita. Dalla difficilissima infanzia alla ...

Sanremo 2019 - Loredana Bertè in gara? Le sorprese di Claudio Baglioni : Festival di Sanremo 2019, Claudio Baglioni: Loredana Bertè in gara tra i Big Claudio Baglioni ha iniziato a lavorare al Festival di Sanremo. La kermesse canora dedicata alla musica italiana sta per tornare e per il secondo anno consecutivo sarà il noto cantautore ad occuparsi della direzione artistica. Al momento non sono ancora stati svelati […] L'articolo Sanremo 2019, Loredana Bertè in gara? Le sorprese di Claudio Baglioni proviene da ...

Loredana Bertè cade durante l'esibizione a Che tempo che fa : La trasgressiva cantante rock italiana, ospite da Fazio, ha fatto un capitombolo durante l'interpretazione del nuovo singolo "Maledetto Lunapark".