Lonzo Ball ‘padre inadempiente’ | la ex fidanzata pronta a far uscire un libro-scandalo

sportfair

: RT @ZenoPisani: Due fresche candidature di MVP annuale: Andre Drummond che nello stesso giorno riceve la notizia da due ragazze diverse che… - franco_bettini : RT @ZenoPisani: Due fresche candidature di MVP annuale: Andre Drummond che nello stesso giorno riceve la notizia da due ragazze diverse che… - marinopetrelli : RT @ZenoPisani: Due fresche candidature di MVP annuale: Andre Drummond che nello stesso giorno riceve la notizia da due ragazze diverse che… - Beneviidess : E esse airball do lonzo ball????? -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Denise Garcia, exdie madre di sua figlia, èa farunin cui verranno rivelate diversi retroscena sul playmaker dei Lakers e sulla famigliaSe pensate che l’unico pensiero nella testa disia quello di trovare al più presto il giusto affiatamento con LeBron James, vi sbagliate di grosso. Il playmaker dei Lakers è alle prese con delle forti accuse lanciate dalla ex, nonchè madre di sua figlia, Denise Garcia. Secondo quanto si legge su ‘Sportsgossip.com’, la ragazza, che dopo la separazione abbia chiesto a ‘Zo’ ben 30.000 dollari per provvedere al mantenimento della figlia, lo avrebbe definito un padre inadempiente. La ragazza avrebbe inoltre ‘minacciato’ di faruncon diversi segreti riguardantie la famiglia, nel caso in cui non le venisse concessa la cifra richiesta per il ...