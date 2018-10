L' ONU e la mobilità sostenibile | a Vienna scenari per il futuro

notizie.tiscali

: L' ONU si mobilita per prevenire l'abbandono di reti da pesca in mare, che costituiscono il 46% della plastica negl… - LorenzaLuzzati : L' ONU si mobilita per prevenire l'abbandono di reti da pesca in mare, che costituiscono il 46% della plastica negl… - silvia_andreoli : RT @YuriConti: ' [...] taglio drastico delle emissioni grazie alle energie rinnovabili, alla mobilità elettrica, all'efficienza energetica,… - YuriConti : ' [...] taglio drastico delle emissioni grazie alle energie rinnovabili, alla mobilità elettrica, all'efficienza en… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018), askanews, - Un'occasione per uno scambio di esperienze, di best practice, che provengono dalle storie delle città che ogni giorno sono chiamate a fronteggiare sfide per sostenere, attraverso l'...