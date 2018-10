Londra | Fresnillo in rally

In evidenza Fresnillo sul listino di Londra : Brillante rialzo per Fresnillo , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,63%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un ...

Londra : nella bufera Fresnillo : Retrocede molto Fresnillo , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,16%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Fresnillo mantiene forza ...

Londra : scambi in forte rialzo per Fresnillo : Vigoroso rialzo per Fresnillo , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,13%. La tendenza ad una settimana di Fresnillo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE ...

Londra : seduta difficile per Fresnillo : Ribasso scomposto per Fresnillo , che esibisce una perdita secca del 2,73% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Fresnillo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale ...

Londra : Fresnillo scende verso 921 - 9 centesimi di sterlina - GBX - : Pressione su Fresnillo , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,44%. Il movimento di Fresnillo , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100 , rendendo il titolo ...

Londra : luce verde per Fresnillo : Vigoroso rialzo per Fresnillo , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,01%. La tendenza ad una settimana di Fresnillo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE ...

Fresnillo senza scampo a Londra : Si muove in profondo rosso Fresnillo , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,78% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE ...

Londra : sell-off per Fresnillo : Affonda sul mercato Fresnillo , che soffre con un calo del 2,45%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ...

Londra : preme sull'acceleratore Fresnillo : Prepotente rialzo per Fresnillo , che mostra una salita bruciante del 2,44% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, ...