Lo spread risale sopra 300 puntiPiazza Affari prosegue in calo

spread risale a 297 - Di Maio : tifo su 400 per terrorizzare i cittadini : Milano vira in negativo con Wall Street e chiude a -1,71%. Salvini: "Tiro dritto, la manovra non cambia". Asta Bot a 1 anno, tasso più che raddoppiato a 0,949% Manovra da 36,7 miliardi, 22 in deficit,.