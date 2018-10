Lo scandalo sui Pap test in Irlanda

Sara Affi Fella torna sui social. Dopo lo scandalo riappare così : Resta ancora un tema caldo del gossip il caso che ha visto protagonista Sara Affi Fella: l’ex tronista di Uomini e Donne per tutto il periodo del suo trono ha preso in giro pubblico e relazione, continuando la sua relazione con Nicola Panico. L’ex fidanzato-fidanzato ha vuotato il sacco con la redazione di “Uomini e Donne” e poi in studio al cospetto di una Maria De Filippi sotto choc ha spiegato come sono andate le cose. “Stavamo ...

scandalo Ronaldo : la sorella di CR7 lancia un’iniziativa sui social [GALLERY] : 1/9 ...

Caterina Balivo - la 'foto scandalosa'. Oltre l'impensabile : cosa si spingono a scrivere sui suoi piedi nudi : Una foto 'scandalosa', e Caterina Balivo viene massacrata dai followers. La conduttrice di Vieni da me su Raiuno ha condiviso coi fan su Instagram un momento di relax sul divano a casa, 'senza tacchi'.

scandalo a Macerata - foto di 15 ragazze del liceo finiscono sui siti hard : Stavolta accade nelle Marche, ma era già accaduto un anno fa in Emilia: alcune ragazzine di 14-15 anni si sarebbero ritrovate sul sito a luci rosse Pornhub alcune loro foto. Accade nel maceratese: ...

Riverdale su Italia1 con una scandalosa programmazione : fan in rivolta sui social : Una scandalosa programmazione è quella che Italia1 ha riservato a Riverdale. La serie tv è una delle serie rivelazioni degli ultimi anni e sicuramente meritava un trattamento migliore di quello che Mediaset ha messo in campo per lei. Archie bello e i suoi amici sono destinati alla seconda serata del mercoledì per il suo primo passaggio in chiaro e le polemiche social già non mancano. La prima stagione della serie è andata in onda su Mediaset ...