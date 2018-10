L’Italia femminile di pallavolo ha vinto ancora

Pallanuoto femminile - le convocate delL’Italia per il collegiale di Ostia. C’è ancora Izabella Chiappini - occhio a Dafne Bettini : Sabato inizia il campionato di Serie A1, ma subito dopo la prima giornata ci sarà una sosta: la Pallanuoto femminile riparte dalla Nazionale. Il Setterosa si ritroverà domenica 14 ad Ostia per un collegiale che terminerà giovedì 18: sono diciannove le atlete convocate dal CT Fabio Conti: tre in più rispetto al primo ritrovo stagionale. C’è di nuovo l’oriunda Izabella Chiappini, attesa da una stagione di riscatto dopo i problemi della ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : L’Italia chiude la seconda fase contro gli Stati Uniti. Possibile turnover per Mazzanti : E’ un’Italia che fa sognare ai Mondiali 2018 di pallavolo femminile. Le azzurre hanno sconfitto oggi la Russia per 3-1 al termine di una prestazione scintillante ed è un successo che ha dato la certezza matematica del primo posto alla squadra di Mazzanti. Sicuramente il miglior biglietto da visita per l’Italia in vista delle Final Six, per una formazione che è ancora imbattuta in questa rassegna iridata e che ora comincia a ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : quando gioca L’Italia nella terza fase? Date - programma - orari e tv della Final Six : il tabellone delle azzurre : L’Italia ha staccato il biglietto da prima classificata per le Final Six dei Mondiali 2018 di pallavolo femminile. Le azzurre di Davide Mazzanti hanno sconfitto oggi la Russia per 3-1, centrando la matematica certezza del primo posto. La seconda fase non è ancora terminata, visto che l’Italia domani affronterà gli Stati Uniti, ma l’attenzione è già tutta rivolta alle Final Six, dove la nazionale si giocherà l’accesso alla ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : le possibili avversarie delL’Italia nella terza fase - il probabile girone della Final Six : L’Italia si è qualificata alla Final Six dei Mondiali 2018 di Volley femminile, già certa del primo posto nella Pool F. Le azzurre, forti di otto vittorie in altrettante partite, si lanciano verso la terza fase che si giocherà da domenica 14 a martedì 16 ottobre. Ma quali saranno le avversarie delle azzurre nel girone della terza fase a Nagoya? Si formerà un girone da tre squadre, le prime due classificate si qualificheranno alle ...

Mondiali volley 2018 – L’Italia femminile alla Final Six : le parole dei protagonisti dopo la vittoria sulla Russia : L’Italia femminile di pallavolo ha conquistato oggi l’ottava vittoria consecutiva ai Mondiali di volley 2018: battuta la Russia, le azzurre si sono assicurate, già dopo aver vinto il terzo set, il pass per la Final Six. Le parole delle protagoniste Con un turno d’anticipo la nazionale italiana femminile si è guadagnata un posto tra le prime sei formazioni al Mondo. L’ottavo successo consecutivo, 3-1 (22-25, 25-20, 25-18, 25-22) ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : L’Italia vince il girone e vola alla Final Six. Azzurre prime davanti a tutte : L’Italia ha conquistato il primo posto nella Pool F dei Mondiali 2018 di Volley femminile con una giornata di anticipo. La nostra Nazionale è già certa del primato nel proprio girone dopo aver vinto le prime otto partite visto che abbiano già una vittoria e 5 punti di vantaggio sugli USA, oggi sconfitti 3-0 dalla Cina alla vigilia dello scontro diretto in programma domani. Le Azzurre volano dunque alla Final Six da prime del girone e ...

Mondiali volley femminile - L’Italia batte 3 a 1 la Russia : ottava vittoria consecutiva : L’Italia del volley femminile ha battuto per 3-1 la Russia nella penultima gara della seconda fase dei campionati Mondiali in Giappone. Una vittoria importante, che arriva contro una delle avversarie più temibili del girone. Dopo aver perso il primo set (25-22), le azzurre di Davide Mazzanti iniziano male anche il secondo (sotto 16-10), riuscendo poi a ribaltare il risultato con uno straordinario break di 11-1 che le porta a chiudere sul ...

L'Italia femminile si è qualificata alle Final Six dei Mondiali di pallavolo : Ha battuto la Russia, vincendo l'ottava partita consecutiva del torneo

Volley femminile - Mondiali 2018 : L’Italia travolge la Russia 3-1 - azzurre qualificate alla Final Six. Terminator Egonu! : Prova di carattere per l’Italia che sale sull’ottovolante e dimostra di saper affrontare e superare anche i momenti difficili che finora erano apparsi con il contagocce nel suo cammino mondiale. Contro la Russia arriva la vittoria numero otto (3-1) per le azzurre, quella che regala all’Italia di Mazzanti la certezza della qualificazione alla Final six e arriva in un modo inatteso, con grande sofferenza per un set e mezzo, ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : i risultati della terza giornata. Buon esordio dell’Argentina femminile - domani L’Italia maschile : Si sono giocati dieci incontri nella terza giornata del Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018. Sono scese in campo le formazioni del girone A maschile e del girone C femminile. Non è ancora scesa in campo l’Italia, presente solo con la nazionale maschile e che vedremo esordire domani alle 16 contro la Lettonia e alle 18 contro il Kirghizistan. Ha invece esordito l’Argentina femminile, che schiera una delle ...

Mondiali volley 2018 – L’Italia femminile a caccia del pass per la terza fase contro la Russia : Mondiali Femminili di pallavolo 2018: le azzurre a caccia delle terza fase contro la Russia Giornata riposo per la nazionale italiana femminile nel Campionato del Mondo 2018, in corso di svolgimento in Giappone. Le ragazze di Mazzanti hanno avuto ventiquattro ore a disposizione per ricaricare le energie in vista delle ultime due gare di Osaka. La prima sfida decisiva vedrà L’Italia domani affrontare la Russia (ore 9.15, diretta su Raidue) ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : il calendario delle prossime partite delL’Italia. Tabellone - date - orari e tv fino alla finale : L’Italia del Volley femminile ha completato uno stupendo percorso netto nella prima fase dei Mondiali ed ha iniziato altrettanto bene nella seconda ed ora più che mai vuole giungere alla Final Six: nelle prime sette gare le azzurre hanno sempre vinto ed hanno ceduto un solo set alla Cina. Nel girone ad otto squadre le azzurre al momento sono in testa e dovranno chiudere tra le prime tre per proseguire l’avventura iridata. Di seguito ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Paola Egonu in lotta per la classifica cannonieri! Miriam Sylla miglior attaccante - Anna Danesi prima nei muri : L’Italia vola : Paola Egonu è in piena lotta per vincere la classifica marcatrici ai Mondiali 2018 di Volley femminile. L’opposto dell’Italia ha infatti messo a segno 120 punti e occupa la quarta posizione nella classifica provvisoria ma ha ampie chance di scalare le posizioni: la tedesca Louisa Lippmann (140) e l’azera Polina Rahimova (132) dovranno infatti abbandonare la rassegna iridata mentre l’azzurra giocherà le Final Six (salvo ...

L'Italia femminile ha vinto sette partite consecutive ai Mondiali di pallavolo : È prima a punteggio pieno nel suo girone: in settimana giocherà le ultime due partite decisive per la qualificazione alle Final Six