L’importanza del chirurgia plastica nella cura del melanoma | tumore della pelle sempre

L’importanza del peso corporeo nel successo della procreazione medicalmente assistita : La crescente prevalenza dell'obesità nei Paesi sviluppati risulta essere dovuta alla combinazione di un eccessivo consumo di cibi ad alto contenuto calorico con uno stile di vita sempre più sedentario. Alterazioni in eccesso del peso corporeo hanno sicuramente un impatto negativo sulla fertilità sia femminile sia maschile. La percentuale di donne in tutto il mondo con un indice di massa corporea (BMI) al di sopra del valore soglia di normalità ...

Technology for All 2018 : L’importanza dei droni dei vigili del fuoco nelle emergenze : L’impiego dei droni si sta rivelando molto utile nei soccorsi per le catastrofi naturali e le grandi emergenze. E’ quanto dimostreranno i vigili del fuoco domani 4 ottobre nell’intervento al convegno inaugurale di “Technology for All 2018”, il forum dedicato all’innovazione tecnologica per il territorio e l’ambiente, i beni culturali e le smart city, che si svolgerà fino a venerdì 5 presso l’Istituto Superiore Antincendi (ISA) a Roma (via del ...

L’importanza della vaccinazione per le donne in età fertile e in gravidanza : Il Ministero della Salute ha recentemente riaffermato L’importanza della vaccinazione come strumento di promozione della salute della donna, sia nell’età fertile in generale sia in previsione della gravidanza e durante la gravidanza (Circolare del 7 agosto 2018). Lo scopo della vaccinazione è proteggere la donna e il nascituro contro alcune specifiche malattie. La vaccinazione è, infatti, uno dei più efficaci strumenti di prevenzione delle ...

Juventus-Napoli - parla Allegri : “le similitudini con Ancelotti - la formazione e L’importanza dello scontro” : Massimiliano Allegri pronto per la sfida tra la sua Juventus ed il Napoli, vera concorrente per lo scudetto anche in questa stagione di Serie A “Abbiamo poco tempo per preparare la gara, ma lo stesso è per il Napoli. Sarà una bella partita, che sul piano della classifica conta più per loro che per noi“. E’ iniziata così la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista del super incontro di sabato tra la sua Juventus ...

F1 - L’importanza dell’affidabilità. Si entra nella fase calda - tra problemi e penalizzazioni potrebbe cambiare tutto : Il conto alla rovescia per il quindicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno sta per terminare. Sotto le luci artificiali di Marina Bay (Singapore), il Circus è pronto per esibirsi su un tracciato cittadino molto tortuoso in cui l’equilibro aerodinamico ma soprattutto la stabilità in frenata e la trazione saranno determinanti. La Ferrari non può concedersi altri errori e deve vincere. I 30 punti di ritardo nella graduatoria riservata ...

Il team Project Zero di Google ci ricorda L’importanza delle patch di sicurezza : Google rende nota una vulnerabilità, corretta con le patch di sicurezza di agosto e settembre, che metteva a rischio la sicurezza dei nostri smartphone. L'articolo Il team Project Zero di Google ci ricorda l’importanza delle patch di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Tutta L’importanza del preservativo per migliorare la vita : Il 26 settembre si svolge come ogni anno la giornata Mondiale della Contraccezione. Proprio per questa occasione Durex, leader mondiale nel mercato del benessere sessuale, si fa portavoce del sesso sicuro e presenta gli ultimi dati relativi all’importanza dell’uso del preservativo quale metodo contraccettivoe anche unico rimedio per la prevenzione delle MTS. Un ruolo importante quello del brand che si fa vero e proprio educatore attraverso le ...

Nuovo trailer Assassin’s Creed Odyssey sulL’importanza delle scelte : Assassin's Creed Odyssey sarà l'ultimo capitolo della saga di Ubisoft ad avere cadenza annuale, dopo il precedente anno sabbatico preso dall'azienda francese. La serie focalizzata sugli assassini nel tempo si è evoluta progressivamente verso il genere degli action-GDR, uscendo dal canone standard del puro action che aveva caratterizzato tutti i capitoli precedenti. In questo articolo, qualche giorno fa, vi avevamo parlato dell'importanza ...