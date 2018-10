optimaitalia

: RT @OptiMagazine: .@Ligabue festeggia i 20 anni di Radiofreccia con contenuti inediti: tracklist e data d'uscita - Salvo_Fontana : RT @OptiMagazine: .@Ligabue festeggia i 20 anni di Radiofreccia con contenuti inediti: tracklist e data d'uscita - OptiMagazine : .@Ligabue festeggia i 20 anni di Radiofreccia con contenuti inediti: tracklist e data d'uscita… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018)i 20dicon una nuova resa della colonna sonora del film nel quale ha diretto Stefano Accorsi per la prima volta. L'occasione si presenta con il traguardo importante raggiunto dal tema principale del film che ha raggiunto le sale cinematografiche due decenni fa. La nuova resa sarà completamente rimasterizzata e immessa sul mercato il 26 ottobre prossimo con un'immagine inedita inserita all'interno della copertina del disco.Il disco sarà rilasciato in supporto CD ma anche in vinile, mantenendo l'assetto della versione originale che va ad arricchirsi della resa di Can’t Help Falling In Love, con la quale Elvis era solito chiudere i suoi concerti. Il brano è suonato dalla Banda Asioli di Correggio. La raccolta sarà presentata dalla recensione di Riccardo Bertoncelli.è reduce dal successo di Made in Italy con il quale è tornato dietro ...