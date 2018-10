Libia | Conte | a conferenza Palermo anche Merkel e Unione africana

Tutti a Mosca. Moavero invita Putin alla conferenza sulla Libia. In arrivo anche Salvini e Conte : sulla Libia, l'Italia punta su Vladimir Putin. E Mosca se pur non ufficialmente, risponde sì. L'anticipazione dell'HuffPost trova conferma e ufficialità da Mosca. Un obiettivo difficile, ma non impossibile, per il quale la diplomazia italiana è al lavoro. Un lavoro incessante che ha portato oggi a Mosca il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Ed è stato lo stesso titolare della Farnesina a ufficializzare ...

Conte e Moavero all'Onu per reagire all'offensiva di Macron sulla Libia : Rompere l'assedio francese. sulla Libia e, in stretto collegamento, sui migranti. All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'Italia prova a tenere il punto sul Mediterraneo, cercando il supporto americano sulla Conferenza di novembre e provando a incrinare l'asse di ferro consolidatosi a New York tra Francia ed Egitto. La partita si gioca nei corridoi, negli incontri bilaterali, nello sviluppo di quella "diplomazia sotterranea" che incide ...

All'Onu sintonia Conte-Trump - su Libia distanze con Macron : New York, 25 set., askanews, - 'Hi Donald, how are you?'. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato questa mattina al Palazzo di Vetro di New York per il suo debutto All'Onu e il primo ...

in particolare con donne e bambini che sono spesso le principali vittime della violenza.Prima dell'intervento All'Onu, Conte avrà però domani mattina due appuntamenti importanti con il mondo

Incontro Trump-Conte : sul tavolo la conferenza di novembre sulla Libia e l'immigrazione : La conferenza di novembre sulla Libia che l'Italia sta organizzando in Sicilia a novembre è stata uno degli argomenti discussi a pranzo dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal presidente Usa, Donald Trump, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Anche l'immigrazione è stato tra i temi discussi. Conte e Trump hanno recuperato poi i temi già discussi a ...

Conte sentito dal Copasir : presto il cambio ai vertici dell'intelligence - ma ora impegno sulla Libia : L'intelligence italiana è pienamente all'altezza; i vertici di Dis ed Aise cambieranno in futuro, ma l'impegno del settore è ora concentrato sulla Libia e sulla preparazione della Conferenza di novembre che punta a mettere attorno ad un tavolo i molteplici attori, spesso in conflitto tra loro, presenti nel Paese. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - che mantiene la delega sugli 007 - ha riferito per oltre due ore al Copasir ...

Libia - concluso vertice a Palazzo Chigi. Salvini : parlerà Conte : Roma, 4 set., askanews, - Si è concluso a Palazzo Chigi il vertice su Libia e migranti con il presidente el Consiglio Giuseppe Conte, i ministri Matteo Salvini, Elisabetta Trenta e Enzo Moavero ...

Libia : al via vertice con Conte - Salvini - Moavero e Trenta : E' iniziato a palazzo Chigi il vertice di governo sugli ultimi sviluppi in Libia e sul tema dei flussi dei migranti. Alla riunione sono presenti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, il responsabile degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e la ministra della Difesa Elisabetta Trenta.

Def - Libia e migranti : girandola di vertici con Conte : LEGGI ANCHE Di Maio, avanti tutta su flat tax e reddito cittadinanza Le rassicurazioni del ministro dell'Economia Giovanni Tria hanno solo in parte tranquillizzato gli investitori che hanno occhi ...

TRIPOLI - VERTICE GOVERNO SU GUERRA IN Libia/ Ultime notizie - Conte vs Macron : le critiche di Minniti : LIBIA, GUERRA a TRIPOLI: “Francia ha responsabilità”. Anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta lancia le accuse. Poi assicura: “I militari italiani sono in sicurezza”. Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 12:20:00 GMT)

