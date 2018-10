Leo Gassmann | il figlio di Alessandro Video | il peso del cognome da scrollarsi col

X Factor - Alessandro Gassmann sul figlio Leo : "Non ne sapevo niente - sono orgoglioso ma deve finire l'università" : L'8 ottobre 2018 lo vedremo nuovamente nei panni dell'Ispettore Lojacono, alle prese con i nuovi casi de I Bastardi di Pizzofalcone 2, ma Alessandro Gassmann nei giorni scorsi si è ritrovato anche a dover commentare l'esibizione del figlio Leo, che ha partecipato alle audizioni di X Factor 12 con un brano in inglese scritto da lui, "Freedom".Papà Alessandro sapeva della sua partecipazione al talent show di Sky Uno? Non proprio: "Non mi aveva ...

Alessandro Gassmann : ‘Mio figlio Leo a X Factor? Non mi aveva detto niente’ : “Non mi aveva detto niente”. Alessandro Gassmann parla del figlio Leo, che si è presentato ai provini di X Factor conquistando 4 “sì” dai giudici con il suo brano inedito Freedom. Intervistato dal Corriere della Sera, l’attore commenta la performance del giovane svelando un divertente retroscena: Si è presentato da me con la faccia di chi doveva dirmi qualcosa. Gli ho chiesto se aveva messo incinta qualcuna, se ...

Manuel Agnelli/ Leonardo Gassmann ha rubato la sua attenzione - ma guiderà le Under donne? (X Factor 2018) : Manuel Agnelli, il giudice è stato rapito dal talento di Leonardo Gassmann figlio di Alessandro, ma i recenti rumors parlano per lui delle Under donne. (X Factor 2018)(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 08:52:00 GMT)

Tutti pazzi per Leo Gassmann a X Factor 12 - il figlio di Alessandro alle Audizioni con Freedom (video) : Esordio trionfale per Leo Gassmann a X Factor 12: il figlio di Alessandro e nipote del grande Vittorio si è presentato alle Audizioni del talent show di Sky Uno suscitando grande entusiasmo nel pubblico e nella giuria. La sua performance è stata trasmessa nella puntata di giovedì 20 settembre, la terza di questa prima fase di Audizioni della nuova edizione del programma. figlio e nipote d'arte, cresciuto in una famiglia che certamente gli ha ...

