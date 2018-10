Lenti a contatto giornaliere | le migliori colorate | multifocali e toriche | prezzi | quante

Lenti a contatto - l'allarme dei medici : occhio alle infezioni - si rischia la cecità : Tra chi porta le Lenti a contatto stanno aumentando i casi di una bruttissima infezione che può portare alla cecità. Si chiama Acanthamoeba e consiste nella infiammazione della superficie anteriore dell'occhio. A rischiare maggiormente, avvisano gli esperti, sono quelli che utilizzano le usa e getta

Si tuffa in piscina con le Lenti a contatto : Emma perde la vista ad un occhio : Emma Jenkins, una 39enne di Bournemouth, in Gran Bretagna, ha contratto l'uveite anteriore, una grave infezione oculare che è degenerata fino a farle perdere la vista da un occhio. Tutto per colpa di un tuffo fatto durante una vacanza mentre portava le lenti a contatto che hanno accelerato la moltiplicazione dei batteri.Continua a leggere

Usa le Lenti a contatto per fare un tuffo in piscina - 39enne perde la vista da un occhio : ... l'intervento è servito a ridarle parzialmente la vista, e oggi, dopo un percorso graduale, l'occhio di Emma riesce nuovamente a percepire il mondo circostante . 'Ora posso vedere - dice Emma - anche ...

Contatto - 44 serate di 'impegno' e spazio ai taLenti friulani : Forte il legame col Friuli per gli spettacoli di teatro partecipato di Rita Maffei, per il Vangelo secondo Aida Talliente, per le 'parole- femmina' di Nicoletta Oscuro e Giuseppe Battiston, impegnato ...

W le Lenti colorate - ma non sono quelle a contatto : (a cura di P. Montanaro e V. Caiani) Quello delle lenti colorate per gli occhiali da sole è un gioco di stile di effetto immediato a livello di sguardo, ma che incide su tutta la figura. Perché le lenti possono spezzare, spostando l’intera attenzione sul solo volto, oppure possono far parte di una linea di stile che coinvolge anche altri accessori o parte degli indumenti nello stesso colore o in nuance. Non è un gioco semplice ma il ...

“Mangia” gli occhi di chi porta le Lenti a contatto. Malattia devastante - si riconosce così : Le lenti a contatto sono comodissime per chi le porta: sono un’ottima alternativa agli occhiali perché non danno fastidio, non si appannano, non scendono sul naso e fanno sentire come se non si fosse miopi o astigmatici. Ma le lenti a contatto vanno usate nel modo corretto, vanno lavate con cura e vanno conservate bene. Il motivo? Si rischiano di contrarre allergie o anche malattie più serie. C’è un parassita, per esempio che, a contatto con ...

Lenti a contatto pericolose per l’ambiente. Aumentano la presenza di microplastiche nei mari : Tante sono le persone nel mondo che hanno bisogno di strumenti per correggere la propria vista, soprattutto occhiali, ma tanti sono quelli che scelgono di affidarsi alle Lenti a contatto, generalmente per una questione estetica o di comodità. Ma quando si arriva a fine giornata ed è necessario liberarsi delle Lenti appena tolte, qual è l’abitudine più comune? Ovviamente quella di gettare le Lenti a contatto, direttamente nel lavandino o ...

