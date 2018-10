Legionella | morte sospetta a Desenzano |  la Procura indaga

Sanità - Legionella : morte sospetta nel Lecchese : Un uomo di 82 anni, residente in provincia di Lecco, è morto sabato 8 settembre all’ospedale di Desio (Monza-Brianza) per una sospetta polmonite da Legionella. L’anziano, A.M. – riferisce l’Asst Monza in una nota – è stato ricoverato il 6 settembre al Pronto soccorso di Desio per arresto cardiocircolatorio extra ospedaliero. Grazie agli accertamenti è stata “esclusa la genesi sia cardiaca che cerebrale – ...