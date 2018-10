' Le tasche piene di sassi' | il primo singolo estratto dal nuovo album di Giorgia ' Pop

Giorgia reinterpreta Jovanotti nel nuovo singolo “Le tasche piene di sassi” : In attesa del grande ritorno di Giorgia con il nuovo album “POP HEART”, esce venerdì 12 ottobre il primo singolo estratto “Le tasche piene di sassi” . “Le tasche piene di sassi” è una delle canzoni più intense della carriera di Lorenzo “ Jovanotti ” Cherubini, interprete e co-scrittore del brano, uscito nel 2011. L’emozionante racconto di un momento intimo e profondo della vita di Jovanotti , ma anche dell’esistenza di ognuno di noi, pura poesia in ...

