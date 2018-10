Le prime idee dell' Ultima cena Così Leonardo progettò l' opera

ilgiornale

: RT @LuigiMascheroni: Dentro il refettorio di Santa Maria delle Grazie: il Cenacolo. Oggi a Milano apre la mostra “Prime idee per l’Ultima C… - ErikaBaini : RT @LuigiMascheroni: Dentro il refettorio di Santa Maria delle Grazie: il Cenacolo. Oggi a Milano apre la mostra “Prime idee per l’Ultima C… - ErikaBaini : RT @LuigiMascheroni: Dentro il refettorio di Santa Maria delle Grazie: il Cenacolo. Oggi a Milano apre la mostra “Prime idee per l’Ultima C… - ErikaBaini : RT @LuigiMascheroni: Dentro il refettorio di Santa Maria delle Grazie: il Cenacolo. Oggi a Milano apre la mostra “Prime idee per l’Ultima C… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) C'è lo studio per san Bartolomeo, ancora senza barba, in matita rossa, e anche la sua mano sinistra. C'è il braccio destro di san Pietro con il polso ripiegato, in quella torsione apparentemente naturale, che ancora non impugna il coltello: è un grande foglio a matita nera, con ritocchi a inchiostro. Ci sono le mani posate sul tavolo, con le dita intrecciate, di san Giovanni. C'è lo studio di un piede destro (forse quello di Gesù, nella parte del dipinto distrutta nel XVII secolo per l'aperturaa porta che serviva ai frati per collegare il refettorio con la cucina). C'è lo studio per san Giacomo Maggiore con schizzi di un'architettura, non ancora identificata con certezza, in matita rossa e inchiostro bruno. E c'è la mano sinistra di san Tommaso che sembra sfiorare la tovaglia...Un capolavoro universale: l'dida Vinci, dipinto tra il 1495 e 1498 sul muro'ex ...