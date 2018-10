Le partite del giorno – In campo la Nations League e Under 21

Atp Shanghai 2018/ Diretta Cecchinato Djokovic info streaming video e tv - orario delle partite (tennis) : Diretta Atp Shanghai 2018, info streaming video e tv: Marco Cecchinato sfida Novak Djokovic negli ottavi del torneo Master 1000, apre il programma il match tra Alexander Zverev e De Minaur(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 01:00:00 GMT)

Rivoluzione Nba : si potrà acquistare e guardare solo il 4° quarto delle partite : Rivoluzione NBA: i tifosi potranno, per la prima volta, acquistare e guardare solo una parte di una gara in corso. L'articolo Rivoluzione Nba: si potrà acquistare e guardare solo il 4° quarto delle partite è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Risultati delle partite del 10 ottobre 2018 : ... Coppa Italia Serie C - Play Off 15:00 Giana Erminio - AlbinoLeffe 18:30 Imolese - Pistoiese 18:30 Sambenedettese - AJ Fano 20:30 Alessandria - Albissola 20:30 FeralpiSalò - Virtus Verona MONDO: ...

Le partite del giorno – In campo Nazionale e Serie C : Le partite del giorno – Si è concluso un weekend che ha regalato emozioni e colpi di scena, spettacolo in Serie A e Serie B ma anche in Serie C non è mancato lo spettacolo. La terza categoria si prepara però a scendere nuovamente in campo, nel mercoledì di calcio in campo per le gare di Coppa Italia, interessanti appuntamenti da seguire, gioca anche la Nazionale contro l’Ucraina. Le partite del giorno Italia-Ucraina Giana ...

Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score delle partite (1^ turno - mercoledì 10 ottobre) : Risultati Coppa Italia Serie C: Diretta gol live score delle partite in programma oggi, mercoledì 10 ottobre. Si gioca per il primo turno della fase ad eliminazione Diretta(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 05:00:00 GMT)

Atp Shanghai 2018/ Diretta Seppi Edmund - Cecchinato Chung info streaming video e tv - orario delle partite : Diretta Atp Shanghai 2018, info streaming video e tv: tornano in campo Andreas Seppi e Marco Cecchinato per giocare il loro secondo turno nel torneo di tennis, categoria Master 1000(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 01:00:00 GMT)

Volley femminile - Mondiali 2018 : il calendario delle partite di domani (10 ottobre). Programma - orari e tv : Mercoledì 10 ottobre si giocheranno otto partite ai Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. La rassegna iridata entra nel vivo, siamo nel momento cruciale della seconda fase e si intensifica la battaglia per la qualificazione alla Final Six. L’Italia scenderà in campo per affrontare la Russia alle ore 09.10, una vittoria garantirebbe alle azzurre la matematica qualificazione alla terza fase della competizione ...

Giappone - diminuisce il surplus delle partite correnti : diminuisce ad agosto il surplus delle partite correnti del Giappone. Secondo il Ministero delle Finanze Giapponese, MOF,, l'avanzo si è attestato a 18,384 miliardi di yen , meno dei 20,097 miliardi ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : il calendario delle prossime partite dell’Italia. Tabellone - date - orari e tv fino alla finale : L’Italia del Volley femminile ha completato uno stupendo percorso netto nella prima fase dei Mondiali ed ha iniziato altrettanto bene nella seconda ed ora più che mai vuole giungere alla Final Six: nelle prime sette gare le azzurre hanno sempre vinto ed hanno ceduto un solo set alla Cina. Nel girone ad otto squadre le azzurre al momento sono in testa e dovranno chiudere tra le prime tre per proseguire l’avventura iridata. Di seguito ...

Le partite del giorno – In campo la Serie C per la Coppa Italia : Le partite del giorno – Si è concluso un weekend che ha regalato emozioni e colpi di scena, spettacolo in Serie A e Serie B ma anche in Serie C non è mancato lo spettacolo. La terza categoria si prepara però a scendere nuovamente in campo, nel martedì di calcio in campo la terza categoria per le gare di Coppa Italia, interessanti appuntamenti da seguire. Le partite del giorno Catanzaro- Rende Siracusa- Sicula Leonzio Casertana-Juve ...

Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score delle partite (1^ turno - martedì 9 ottobre) : Risultati Coppa Italia Serie C: Diretta gol live score delle partite che sono valide per il primo turno nella fase ad eliminazione Diretta. martedì 9 ottobre si giocano tre gare(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 04:42:00 GMT)

Atp Shanghai 2018/ Diretta Djokovic Chardy info streaming video e tv - orario delle partite (tennis) : Diretta Atp Shanghai 2018, info streaming video e tv: Novak Djokovic fa il suo esordio nel torneo Master 1000 che ha vinto tre volte, l'obiettivo è avvicinare la prima posizione nel ranking(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 01:00:00 GMT)

NBA - il calendario delle partite in onda su Sky Sport : Tutta la programmazione di Sky Sport NBA, il canale dedicato a tutti i tifosi e agli appassionati della Lega di basket più spettacolare del mondo. Un appuntamento quotidiano che prevede fino a 12 partite alla settimana: la lista completa delle gare in programma nei prossimi giorni

Calendario Mondiali volley femminile 2018 : le date delle prossime partite dell’Italia con Russia e USA. Programma - orari e tv : L’Italia continua a volare ai Mondiali 2018 di volley femminile che si stanno disputando in Giappone, la nostra Nazionale conserva la propria imbattibilità e ha infilato sette vittorie consecutive: ormai la qualificazione alla Final Six è in cassaforte ma non bisogna mollare il colpo perché manca ancora la matematica certezza della qualificazione al prossimo turno. L’accesso tra le sei grandi del Pianeta passerà anche dalla doppia ...