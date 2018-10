Le notizie del giorno – Stupro Cristiano Ronaldo | l’orgia | i documenti hackerati e la

MALTEMPO LIGURIA : ALLERTA ROSSA A PONENTE/ Ultime notizie meteo : arancione nel resto della regione : LIGURIA e Piemonte: ALLERTA meteo per le prossime ore. Ultime notizie, in Sardegna temporali e nubifragi hanno creato non poche difficoltà nelle scorse ore(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 19:46:00 GMT)

Delitto Fiumicino - Maria Tanina Momilia : indagato personal trainer/ Ultime notizie : sigilli alla palestra : Omicidio Tanina Momilia: indagato personal trainer. Al setaccio la palestra frequentata dalla vittima e in cui avrebbe dovuto recarsi la domenica della sua morte(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 19:02:00 GMT)

Antonella Clerici tritura Belen Rodriguez : la più brutta delle notizie per Mediaset : Si mette male per Belen Rodriguez . La conduttrice di Tu si que vales da sabato 27 ottobre dovrà vedersela con Antonella Clerici e il ritorno su Raiuno del mitico show Portobello . Sfida già ...

Buone notizie per tutti i fan NBA : il calendario della nuova stagione è scaricabile sul proprio smartphone! : Buone notizie per i fan europei del basket NBA: gli appassionati potranno scaricare e sincronizzare il calendario della nuova stagione con quello dei propri smartphone, per non perdersi nemmeno una partita L’NBA ha lanciato una nuova funzionalità che permette ai fan europei di scaricare il calendario della prossima stagione NBA direttamente sul proprio telefono. Con l’inizio della stagione NBA 2018-19 programmata per il 16 ottobre, la ...

Contratto scuola ultime notizie : Di Maio rassicura - il nodo delle risorse nella Legge di Bilancio 2019 : Il leader del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio ha voluto rassicurare il mondo della scuola: “Non ci sarà un solo centesimo tagliato al mondo della scuola né a quello dell’università”, ha affermato il vice premier. C’è molta preoccupazione, infatti, tra il personale scolastico per quanto riguarda l’elemento perequativo previsto nel Contratto che scadrà il prossimo 31 dicembre. Flc-Cgil, Cisl e Uil rispondono a Luigi Di Maio sul ...

Le notizie del giorno – Il caso Cristiano Ronaldo e la sentenza di Serie B : Le notizie del giorno – Cristiano Ronaldo sta trascinando la Juventus con grandi prestazioni ma il calciatore portoghese deve fare i conti anche con qualche problema extra-calcistico. Spuntano infatti altre tre donne che accusano il calciatore di molestie, dopo quelle della modella Kathryn Mayorga, che sostiene di essere stata violentata, spuntano altre tre donne, una sosterrebbe di essere stata violentata dopo un party, la seconda ...

Ferentino - rapina in villa : coniugi picchiati e legati/ Ultime notizie : 5 banditi in fuga - dell’Est Europa? : Ferentino, rapina in villa: coniugi picchiati e legati, banditi in fuga. In corso caccia all'uomo, banda di cinque malviventi, forse tutti dell'Est Europa, indagini in corso.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 16:01:00 GMT)

Pensioni scuola ultime notizie : esito dell’incontro di oggi Miur-INPS-sindacati : Come relazionato da una nota pubblicata sul sito di Flc-Cgil, si è svolto quest’oggi, presso la sede del Ministero dell’Istruzione in Viale Trastevere, un incontro tra le rappresentanze del Miur, dell’INPS e le Organizzazioni sindacali. Il confronto si è reso inevitabile in seguito alle problematiche riguardanti il diritto alla pensione per il personale scolastico. Pensioni scuola, incontro Miur-Inps e sindacati: ...

Kim invita il Papa in Corea del Nord/ Ultime notizie - la Chiesa “Per migliorare relazioni con la Santa Sede" : Kim Jong-un invita Papa Francesco in Corea del Nord. Ultime notizie “Lo accoglieremo calorosamente”. Il dittatore NordCoreano chiama il Pontefice(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 15:07:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Tria : ci sarà correzione temporanea delle condizioni di pensionamento (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Tria: ci sarà correzione temporanea delle condizioni di pensionamento. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 14:56:00 GMT)

ISABELLA NOVENTA - OGGI SENTENZA SU DELITTO/ Ultime notizie - difesa Deborah : “killer amico del fratello Paolo” : ISABELLA NOVENTA, ricoverata la madre per un malore. Ultime notizie, OGGI la SENTENZA d'appello ai fratelli Sorgato e Manuela Cacco. Svolta difesa, "killer amico del fratello Paolo"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 13:56:00 GMT)

TRAPANI - ESPLODE CHIAVETTA USB INVIATA AD UN'AVVOCATA/ Ultime notizie : gravemente ferito agente della procura : TRAPANI, CHIAVETTA usb esplosiva INVIATA ad UN'AVVOCATA. Ultime notizie: poliziotto perde tre dita dopo aver inserito il dispositivo nel computer per controllarla(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 12:49:00 GMT)

