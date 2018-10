Le minacce e i documenti spariti dietro al lungo silenzio del militare

lastampa

: RT @Mikyss78: Der Spiegel: 'Siamo in possesso di centinaia di documenti che provano lo STUPROHHHH!!'. Sono passati alle minacce. - pogboom100 : RT @Mikyss78: Der Spiegel: 'Siamo in possesso di centinaia di documenti che provano lo STUPROHHHH!!'. Sono passati alle minacce. - LeonardoMizzi : RT @Mikyss78: Der Spiegel: 'Siamo in possesso di centinaia di documenti che provano lo STUPROHHHH!!'. Sono passati alle minacce. - Mikyss78 : Der Spiegel: 'Siamo in possesso di centinaia di documenti che provano lo STUPROHHHH!!'. Sono passati alle minacce. -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) ... un tempo infinito per la famiglia e per la giustizia, replica che 'per giudicare bisogna trovarsi prima nelle situazioni: di eroi da tastiera - dice - è pieno il mondo'. Una parola ricorre infatti ...