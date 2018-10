Le mani della ‘Ndrangheta sulla Juventus | ecco chi è Andrea Puntorno

Preso in Germania il killer della giornalista bulgara : è un rom. Il procuratore : 'Delitto a sfondo sessuale' : È stato arrestato l'assassino di Viktoria Marinova, la giornalista bulgara violentata e uccisa sabato scorso a Russe, nel nord della Bulgaria. La caccia all'assassino è finita. E sembra aver avuto il ...

Allerta meteo della Protezione Civile per domani : il comunicato importante con le zone a rischio : Pesante maltempo nella giornata di domani al Nord-Ovest e su parte delle regioni tirreniche per questa intensa perturbazione atlantica che sta già apportando disagi in Sardegna, come vi abbiamo...

Allerta meteo della Protezione Civile : livello arancione per tutta la Liguria e Genova per domani 11 Ottobre : Una intensa perturbazione atlantica arrecherà una forte ondata di maltempo sulla Liguria fra stasera e la giornata di domani. In un articolo precedente, abbiamo analizzato la situazione e avvisato...

Le mani della ‘Ndrangheta sulla Juventus : la clamorosa inchiesta di Report - ecco le parole del leader degli Ultras Andrea Puntorno [VIDEO e DETTAGLI] : E’ un’inchiesta “pesante” quella della trasmissione Report sui presunti rapporti tra la ‘Ndrangheta e la Juventus, una bomba che rischia di sconvolgere il calcio italiano. E’ stato pubblicato questa mattina il primo video promo del programma di Rai Tre sulla puntata prevista il 22 ottobre riguardo i bianconeri. Per la prima volta parla Andrea Puntorno, leader degli Ultras del gruppo “Bravi Ragazzi”. Il tifoso è ...

Facile Ristrutturare nuovo sponsor della Serie BKT : comparirà sulle maniche dei club : La prima patch su tutte le maglie della Serie BKT avrà il logo di Facile Ristrutturare. L'articolo Facile Ristrutturare nuovo sponsor della Serie BKT: comparirà sulle maniche dei club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

È stato arrestato un uomo in Germania per l’omicidio della giornalista bulgara Viktoria Marinova : Mercoledì mattina il procuratore generale bulgaro ha confermato che è stato arrestato in Germania un uomo sospettato per l’omicidio della giornalista bulgara Viktoria Marinova. La notizia era stata diffusa diverse ore prima da alcuni media locali, che avevano descritto il The post È stato arrestato un uomo in Germania per l’omicidio della giornalista bulgara Viktoria Marinova appeared first on Il Post.

Modena - trovato il presunto killer della donna carbonizzata : sarebbe un maniaco seriale : Individuato il presunto autore dell'omicidio della donna trovata carbonizzata il 10 settembre a San Donnino, alle porte di Modena. Il presunto killer sarebbe sospettato anche di altri crimini, come la violenza sessuale e il sequestro di persona, ai danni di altre giovani donne sia italiane che straniere.Continua a leggere

Rapina in villa a Lanciano - preso il sesto componente della banda : era in Romania : Finisce in manette anche il sesto componente della banda responsabile dell’efferata Rapina in villa vicino Lanciano ai danni dei coniugi Martelli. L’ultimo uomo arrestato è un trentaquattrenne romeno con precedenti per associazione a delinquere e reati contro la persona. Era scappato da alcuni familiari in Romania.Continua a leggere

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : i risultati della terza giornata. Buon esordio dell’Argentina femminile - domani l’Italia maschile : Si sono giocati dieci incontri nella terza giornata del Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018. Sono scese in campo le formazioni del girone A maschile e del girone C femminile. Non è ancora scesa in campo l’Italia, presente solo con la nazionale maschile e che vedremo esordire domani alle 16 contro la Lettonia e alle 18 contro il Kirghizistan. Ha invece esordito l’Argentina femminile, che schiera una delle ...

Rapina di Lanciano - preso il sesto componente della banda : era scappato in Romania : Marius Adrian Martin, 34 anni, è stato rintracciato grazie a un'intercettazione telefonica. Questa sera gli investigatori...

Rapina di Lanciano - trovato il sesto componente della banda : era scappato in Romania : Marius Adrian Martin, 34 anni, è stato rintracciato grazie a un'intercettazione telefonica. Questa sera gli investigatori...

Rapina in villa a Lanciano : arrestato in Romania il sesto componente della banda : arrestato un sesto componente della banda che lo scorso 23 settembre aveva assaltato la villa dei coniugi Martelli di Lanciano e mutilato la moglie del professionista: si tratta Marius Adrian Martin, ...

Rapina in villa a Lanciano - preso in Romania il sesto uomo della banda : E' stato arrestato un sesto componente della banda che il 23 settembre aveva assaltato a Lanciano la villa dei coniugi Martelli massacrandoli di botte e mutilando la moglie del professionista: si ...

Le mani della ‘Ndrangheta sulla Juventus : la clamorosa inchiesta di Report rischia di scatenare un terremoto calcistico e giudiziario [DETTAGLI] : E’ un’inchiesta incredibile quella della trasmissione Report sui presunti rapporti tra la ‘Ndrangheta e la Juventus, una bomba che rischia di sconvolgere il calcio italiano. In diretta a “Un Calcio Alla Radio” è intervenuto Marco Di Lello, ex deputato socialista, il quale ha affermato: “Report, nella trasmissione del 22 ottobre, si è fatto un lavoro su molti dati. Intanto è stato confermato e acclarato dalla ...