L'audio di Volk di Thom Yorke, la colonna sonora di Suspiria al cinema nel 2019

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Era comparsa già nel mese di giugno la traccia composta da, musicista, cantautore, polistrumentista e meglio conosciuto come leader dei Radiohead, per ladi, il remake del lavoro di Dario Argento datato 1977 con la nuova regia di Luca Guadagnino (regista di Chiamami col tuo nome, tra i tanti film).è stato in italia nel 2018 con due appuntamenti live, il 28 maggio al Teatro Verdi di Firenze e il 29 maggio al Fabrique di Milano.Proprio in quest’ultima data, il regista Luca Guadagnino si è intrattenuto all’evento nel dietro le quinte con.A quattro mesi dall’anteprima che è stata rilasciata in occasione del trailer del film, l’artistaha pubblicato l’intero brano intitolatoche sarà appunto ladi.Nel cast sono confermati volti conosciuti come Tilda Swinton, Dakota Johnson e Chloë ...