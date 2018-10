Lady Gaga e Bradley Cooper oggi al cinema in versione originale : oggi nel circuito degli Uci cinemas sarà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano 'A Star is born', il film interpretato dal quattro volte candidato al premio Oscar, Bradley Cooper ...

«A Star is Born» : Lady Gaga e Bradley Cooper innamorati - tra musica e tormenti - : Il film è, inoltre, una lucida riflessione sul mondo discografico e su come, spesso, l'artista tenda a snaturarsi pur di raggiungere le classifiche. Previous Next

Lady Gaga e la lotta contro i pregiudizi legati alle malattie mentali. "È nostro dovere aiutare queste persone" : Lady Gaga sta prestando la sua voce per una nuova importante causa. L'attrice protagonista del nuovo film "A star is Born" accompagnata dal dottor Tedros Adhanom, direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sta conducendo una campagna contro i pregiudizi legati alle malattie mentali."Lo stigma, la paura e la mancanza di comprensione aumentano le sofferenze delle persone malate di mente che invece avrebbero un disperato ...

Video e testo di Look What I Found di Lady Gaga - nuovo singolo dalla colonna sonora di A Star Is Born : Look What I Found di Lady Gaga è il nuovo singolo dalla colonna sonora di A Star Is Born, il secondo lanciato dalla popStar dopo il grande successo di Shallow. Se il precedente è assurto a tema musicale principale della pellicola, Look What I Found è un brano meno in vista nel film, ma comunque cruciale per il momento in cui viene eseguito. La protagonista Ally appunta il testo della canzone mentre mangia con Jackson, il suo mentore e ...

Stima e affetto tra Taylor Kinney e Lady Gaga - l’attore di Chicago Fire orgoglioso della sua ex in A Star Is Born : La storia tra Taylor Kinney e Lady Gaga si è conclusa ufficialmente e dolorosamente per entrambi nel 2016, ma l'affetto e la Stima professionale non sono certo venuti meno col passare degli anni. L'attore di Chicago Fire, in occasione del debutto al cinema di A Star Is Born che vede Gaga per la prima volta protagonista di un lungometraggio, si è detto entusiasta del fatto che la sua ex abbia realizzato il sogno di diventare un'attrice ...

