L' addio a Tex Winter | l' uomo che ha cambiato il gioco con il triangolo

Nba : addio a Tex Winter - inventò 'l'attacco triangolo' che fece grandi Bulls e Lakers : Si chiamava Morice Fredrick ma tutti, nell’ambiente cestistico, lo conoscevano come Tex. È morto a 96 anni, Tex Winter, uno dei più importanti assistenti-allenatori di basket della NBA, diventato famoso per aver ideato l’attacco triangolo che ha reso grandi molte squadre come i Chicago Bulls di Micheal Jordan e i Los Angeles Lakers di Kobe Bryant. Originario del Texas, dove nel 1947 mosse i suoi primi passi in panchina, ...