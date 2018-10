La voce della Politica La Regione Basilicata a Bruxelles per la Settimana europea delle

voce per voce - Tria ha svelato la reale portata della prossima legge di bilancio : Il responsabile dell'Economia ha auspicato 'una mutua e proficua collaborazione nel processo di valutazione dell'imminente legge di bilancio, tenendo' ma ha chiesto rispetto le per le strutture del ...

La voce della Politica Sindaco di Tursi su lettera di Marcello Pittella : Resta un dato su tutti: l'accesa disamina Politica e le visioni differenti di essa, non possono affossare, ferire ed infangare l'uomo nel suo animo senza rispetto verso di lui ed i suoi cari. In tal ...

La Prova Del Cuoco - gaffe della Isoardi con Pino Insegno : "Mi fai la voce di Russel Crowe?". Ma il doppiatore è Luca Ward : Piccolo incidente di percorso per Elisa Isoardi. La padrona di casa de La Prova Del Cuoco si è resa protagonista di una gaffe con l'ospite di giornata, l'ex-Premiata Ditta Pino Insegno. L'attore, giurato in questa quinta settimana del cooking show di Rai 1, ha intrattenuto i telespettatori con un piccolo siparietto insieme ad Andrea Lo Cicero, spalla "comica" della Isoardi.Nella gag Insegno si proponeva di "doppiare" l'introduzione del ...

La voce della Politica Petrolio e falsità della vecchia politica.Dichiarazione di Antonio Mattia M5s : ... con un colpo di bacchetta magica, era in grado di poter annullare da un giorno all'altro decenni di devastazioni e distruzioni autorizzate e volute dalla vecchia Politica. Se fosse stato possibile, ...

La voce della Politica G.Rosa : finisce la legislatura e il piano lidi resta uno sconosciuto : L'inconcludenza del Governo regionale si può riassumere tutto nella vicenda dell'approvazione del piano lidi. Era il 9 dicembre 2014 quando abbiamo iniziato a pressare la Giunta affinché risolvesse l'...

La voce della Politica Bonus Gas - Cicala : ''Entro il 15 ottobre pubblicate le nuove domande'' : Il Presidente della Conferenza dei Sindaci della Val d'Agri, il Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala, esprime piena soddisfazione per una riunione fruttuosa e densa di argomenti, tra cui anche il tema ...

Giovanni Tria - il giallo del master fantasma della sua portavoce. E poi il nome - l'età... : 'Non sono sorpresa. In quel periodo usavo un altro nome e un documento diverso, quindi non mi trova negli archivi. Però io quel master in Business Administration lo ho conseguito'. Quando chiediamo ...

La voce della Politica Leggieri M5s su Ertico nominato commissario del Consorzio Asi : La nomina di Aniello Ertico come commissario del Consorzio Asi è l'ennesima dimostrazione di come operano i protagonisti del "sistema Basilicata". Basta avere l'entratura giusta, la giusta benedizione ...

Ecco per voi le storie della buonanotte dalla voce dei nonni italiani : I nonni che ce le hanno donate provengono da tutta Italia e da luoghi molto diversi tra loro, ma queste storie descrivono un mondo familiare a tutti, al di là del tempo e dello spazio', ha spiegato ...

La voce della Politica Progetto Erasmus + - "Get Moving into circular economy" : ... rappresentativi dell'intero territorio provinciale, di svolgere tirocini formativi di 4 settimane in aziende estere operative in due settori centrali in tema di economia circolare, quali l'industria ...

La voce della Politica Domani 30 settembre incontro Mattia - M5S - a Potenza : Gruppo 8: Imprese e artigianato; Turismo, cultura, arte e spettacoli. Tutti coloro che vogliono suggerire idee e proposte sono invitati a scrivere: programma.basilicata.m5s@gmail.com

La voce della Politica Ospedale di Melfi : lo strano silenzio : ... evitano la discussione, sperando che quel rischio potenziale non si trasformi in realtà! In tutto questo il direttore sanitario si fa scudo dei pareri dei suoi tecnici, si fa scudo della Politica , ...

La voce della Politica Ugl metalmeccanici : a Foggia riunito coordinamento Rsa e dirigenti FCA : Nella sede provinciale UTL di Foggia si è riunito il coordinamento Rsa dell'Ugl metalmeccanici con i relativi segretari provinciali di FCA – CNHI dell'area sud. Un incontro teso ad analizzare la ...

Def - la brutta voce tra gli operatori della finanza sull'Italia : 'Lunedì si comincia a traballare' : 'Riposati al weekend, perché da lunedì si ricomincia a traballare'. È il consiglio di un anonimo investitore di Londra al cronista della Stampa : dopo la manovra in deficit al 2,4% annunciata nel Def ...