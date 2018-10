La verità su Stefano Cucchi | finalmente

huffingtonpost

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Un vero e proprio shock per l'Arma dei carabinieri: uno shock per lo Stato. A 9 anni esatti dai fatti, al processo per la morte diviene fuori quello che molti sospettavano, quello che la sorella Ilaria ha sempre cercato di provare, quello che viene raccontato nel film "Sulla mia pelle". È il rimorso di un collega, anche lui imputato, a imporre una verità scomoda:è morto dopo aver subito un pestaggio da due carabinieri, dopo l'arresto del 15 ottobre 2009 a Roma. Passano poche ore e in un'altra aula di tribunale, a Firenze, il carabiniere Marco Camuffo viene giudicato colpevole per lo stupro delle due studentesse americane. La sua condanna in primo grado arriva oggi - 4 anni e 8 mesi - perché ha optato per il rito abbreviato, mentre il suo collega e co-imputato Pietro Costa viene rinviato a giudizio.Macchie indelebili per l'Arma e per ...