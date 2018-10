La vergogna degli indignati contro chi aiuta a non abortire

“Ha il pene piccolo. Un fungo”. Svergognato così uno degli uomini più in vista : Mettiamola così, quando una donna racconta che le dimensioni non contano allora lasciatela subito perché sta mentendo. La sua sincerità è data certa come la vittoria di un cavallo zoppo al Gran Prix d’Amerique. Esiste la remota possibilità che il problema sia più per voi che per lei tuttavia i riscontri sono scarsi, ne sa qualcosa l’ex pornostar Stormy Daniels che, in un libro verità che preoccupa la Casa Bianca in uscita il 2 ottobre (si ...