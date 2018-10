La storia del falso giocatore della Juventus ricorda quella del Kaiser negli Anni '80 : Si chiama Dionicio Farid Fernandes ha 19 Anni, è messicano, ed è un giovane talento delle giovanili della Juventus che presto esordirà in Champions League con la maglia bianconera. O almeno questo è quello che grazie ad un abile uso di Photoshop è riuscito a far credere alla stampa sudamericana. Il ragazzo infatti non è un calciatore ma è lo stesso finito in prima pagina fingendosi non solo un ...

storia (semiseria ma reale) della sinistra italiana : La Storia dei partiti della sinistra in Italia è simile, ahimè, a un granaio dalle molte crepe, che perde lentamente e costantemente il suo prezioso contenuto. Nessuna, tra le formazioni politiche, è mai riuscita a mantenerlo pieno, per assicurare grano sufficiente a chi si nutre con lui e di lui, credendo nella linea e nei programmi. Inoltre, con troppo poca frequenza e costanza si è riusciti a stimolare l'interesse ...

La storia di Dionicio Farid Rodríguez - il “finto” giocatore della Juventus con tanto di interviste ed autografi : Dionicio Farid Rodríguez ha finto di essere un calciatore bianconero, tanto da finire sui giornali messicani ed a firmare autografi ai fan Dionicio Farid Rodríguez, un messicano di 19 anni, ha cercato di far credere a tutti che fosse un giocatore delle giovanili della Juventus, secondo quanto riportato da diversi media argentini e messicani. L’inganno gli è riuscito per un periodo nel quale è finito sui giornali, ha firmato autografi ...

Uragano Michael - il confronto con il passato : ecco perché potrebbe essere la tempesta più forte nella storia della Florida : L’Uragano Michael continua a intensificarsi e ha ora venti di 233 km/h. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la tempesta si muove verso nord a circa 20 km/h e si trova circa 144 km a sud-ovest di Panama City, in Florida, dove dovrebbe toccare terra nelle prossime ore mettendo vite e proprietà in grande pericolo. Una raffica di vento di 91 km/h è stata registrata all’Apalachicola Regional Airport, riporta il Centro Nazionale Uragani. Oltre a ...

La lunga storia dell’immigrazione in Italia : L’errore più comune che si commette quando si parla di immigrazione in Italia è pensare che si tratti di un fenomeno recente. Un libro spiega che non è così. Leggi

Uragano Michael - la Florida si prepara ad una delle peggiori tempeste della storia : allarme per una “Storm Surge” fino a 6 metri! [FOTO e VIDEO] : 1/22 ...

storia dell'azienda che assume solo ultra 50enni rimasti senza lavoro : Un'azienda al 'contrario'. Tra le numerose aziende che chiudono, ce n'è una che apre. Al contrario di chi offre lavoro precario, c'è chi mette in campo contratti a tempo indeterminato. A fronte di chi ...

La bolla più grande della storia potrebbe scoppiare già nel 2019 : Ed è proprio su questo che il Fondo Monetario Internazionale si è concentrato: un'ulteriore escalation delle tensioni commerciali, come pure i crescenti rischi geopolitici e l'incertezza politica ...

Colosseo per non udenti - arriva la storia del più famoso monumento italiano nella lingua dei segni : Il Colosseo raccontato nella lingua dei segni nell'ambito del programma “Arte per Tutti”. L'iniziativa “segni d’Arte” ha promosso l'ideazione di un video nel quale viene spiegata la storia dell'iconico monumento simbolo del nostro Paese con l'obiettivo di permetterne la fruizione in condizioni ottimali ai non udenti.Continua a leggere

Google ha chiuso il più grande flop della sua storia - e altri 8 progetti abbandonati - : Larry Page e Sergey Brin non si sono sbagliati molte molte. Ma neppure i fondatori di Google sono infallibili. Google+ è il loro errore più grande: un prodotto mai compiuto che chiude in modo ...

55 anni fa la tragedia del Vajont : storia e foto della costruzione della diga : Il 9 ottobre del '63 la tragedia che sconvolse l'Italia. Il nostro ricordo con le immagini d'archivio